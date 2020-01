Hier kan jij het holocaustmonument in jouw gemeente zien

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is er in meerdere gemeente in de regio een tijdelijk lichtmonument te zien.

Het lichtmonument, met de naam Levenslicht, is ontworpen door kunstenaar en geboren Nieuwkoper Daan Roosegaarde en werd donderdag onthuld in Rotterdam. Het monument heeft een diameter van 20 meter en bestaat uit 104.000 lichtgevende, blauwe herdenkingsstenen, gelijk aan het aantal slachtoffers dat uit Nederland werd gedeporteerd. Na de onthulling in Rotterdam zijn de stenen verdeeld over 170 Nederlandse gemeenten die het in hun gemeente tentoon zullen stellen, waaronder in onze regio. Een overzicht.

Alphen aan den Rijn

Levenslicht is van 22 januari tot en met 31 januari te vinden in het Atrium van het gemeentehuis. Op 22 januari om 17.00 uur vindt de onthulling van het monument plaats door burgemeester Liesbeth Spies en kinderburgemeester Elmehdi Sassa.

Bodegraven-Reeuwijk

Het is nog niet bekend wanneer het Levenslicht in Bodegraven-Reeuwijk te zien is.

Delft

Het is nog niet bekend wanneer het Levenslicht in Delft te zien is.

Den Haag

Het monument wordt op 26 januari onthuld in de tuin van de Nieuwe Kerk en blijft tot 2 februari te zien op verschillende locaties in de stad. Op 26 januari van 16.00 tot 22.00 uur bij Tuin van de Nieuwe Kerk. Maandag 27 januari van 11.00 tot 22.00 uur op het Plein in de Vondelstraat. Op 28 en 29 januari bij de Jan van Nassauschool. Op 30 en 31 januari in het Atrium aan het Spui en tot slot op 1 en 2 februari bij het Oranjehotel.

Katwijk

Op woensdag 22 januari wordt Levenslicht om 18.00 uur onthuld in de centrale hal van het gemeentehuis in Katwijk door burgemeester Cornelis Visser. Het monument is van 22 januari tot en met 2 februari op werkdagen tussen 08.00 uur en 21.00 uur te bezoeken (op vrijdagen tot 18.00 uur) in de centrale hal en na sluitingstijd is het kunstwerk te zien door de ramen van het gemeentehuis.

Hillegom

Het monument wordt op zaterdag 25 januari om 18.00 uur onthuld in de Hoftuin voor het gemeentehuis. Het monument is tot 21.00 uur te bezoeken. Op zondag 26 januari is het monument te bezoeken van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op maandag 27 januari van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Krimpenerwaard

Van 27 januari tot en met 31 januari is het tijdelijke Holocaustmonument te zien op de Joodse begraafplaats in Schoonhoven. Op 27 januari vindt er om 20.00 uur een stille tocht plaats vanaf De Hoge Vierschaar naar de begraafplaats. Burgemeester Roel Cazemier onthult het monument na afloop van de stille tocht.

Leiden

Op 27 januari 20.00 uur zal het lichtkunstwerk aan de singel naast Molen De Valk worden ontstoken door burgemeester Henri Lenferink, die daar ook een toespraak houdt. Het lichtmonument zal in Leiden tot eind februari bij het oorlogsmonument te zien zijn. In de maanden maart en april bevindt het zich op enkele andere plekken in de stad. Tot slot zal het op maandag 4 mei deel uitmaken van de Dodenherdenking in de Leidse Pieterskerk.

Leiderdorp

Van 27 januari tot 10 maart is het Holocaustmonument te bezoeken op de Algemene Begraafplaats. Elke avond tussen 18.00 en 22.00 uur is het monument verlicht. Burgemeester Laila Driessen zal het monument op 27 januari rond 20.00 uur onthullen.

Leidschendam-Voorburg

Burgemeester Klaas Tigelaar neemt op woensdag 22 januari samen met middelbare scholieren het kunstwerk Levenslicht in ontvangst. Dit gebeurt om 16.00 in het gemeentehuis in Leidschendam. Tot en met 29 januari is het monument op vier locaties in de gemeente te zien. Op 22 januari bij gemeentehuis in Leidschendam, op 23 januari in het Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg, op 28 januari bij Dorpspunt Stompwijk en op 29 januari bij Molen De Salamander in Leidschendam.

Lisse

Het monument wordt op zondag 26 januari om 19.00 uur onthuld voor museum de Zwarte Tulp. Het monument is te bezoeken tot 21.00 uur. Op maandag 27 januari om 19.00 uur is er een speciale kinderherdenking. Ook dan is het monument tot 21.00 uur te bezoeken.

Noordwijk

Het is nog niet bekend wanneer het Levenslicht in Noordwijk te zien is.

Oegstgeest

Van 23 januari tot en met 30 januari is het Holocaustmonument te zien bij het tuinhuis voor het gemeentehuis. Op 28 januari vindt er om 19.30 uur in het gemeentehuis een lezing plaats door Merlyn Frank. Het monument wordt donderdag 23 januari om 17.15 uur officieel onthuld door burgemeester Emile Jaensch. Op 23, 28 en 30 januari is het Levenslicht 's avonds te bekijken van 19.00 tot 21.00 uur. De rest van de week is het op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te zien.

Pijnacker-Nootdorp

Donderdag 23 januari onthult burgemeester Francisca Ravestein om 19.45 uur het tijdelijk lichtmonument in de hal van het gemeentehuis. Tot en met 2 februari is het tijdelijke lichtmonument te zien.

Rijswijk

Het monument zal tussen 22 januari en 2 februari in Rijswijk te bezichtigen zijn. De onthulling van Levenslicht is woensdag 22 januari om 17.00 uur op het voorplein van Museum Rijswijk.

Teylingen (Voorhout, Warmond en Sassenheim)

Het monument wordt op zondag 26 januari om 19.00 uur onthuld door burgemeester Carla Breuer bij het bestuurscentrum in Voorhout. Zaterdag 1 februari is het monument vervolgens van 19.00 tot 21.00 uur te zien bij de Gedenknaald in Warmond. De dag erna, op zondag 2 februari, staat Levenslicht van 19.00 tot 21.00 uur bij de ingang van het gemeentekantoor in Sassenheim.

Voorschoten

Van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 januari is van 17.00 tot 22.00 uur het Holocaustmonument in Voorschoten te zien bij het oorlogsmonument bij de ingang van het Burgemeester Berkhoutpark. Ook legt burgemeester Pauline Bouvy ter ere van de nationale Holocaustherdenking op zondag 26 januari om 17.00 uur een krans bij het oorlogsmonument.

Waddinxveen

Het is nog niet bekend wanneer het Levenslicht in Waddinxveen te zien is.

Wassenaar

Ook in Wassenaar worden de Holocaustslachtoffers herdacht met een bijeenkomst van 17.00 tot 18.00 uur op begraafplaats Persijnhof, waar ook het monument wordt onthuld door burgemeester Leendert de Lange. Levenslicht is te zien tot en met 2 februari.

Westland

Levenslicht zal geplaatst worden op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Naaldwijk was het joods cultureel en religieus centrum van de gemeente Westland.

Zuidplas

In gemeente Zuidplas zal het monument tussen 27 januari en 31 januari op vier verschillende locaties te zien zijn. Op maandag 27 januari van 18:00 tot 21:00 uur bij de Gedenknaald aan de Kerklaan in Nieuwerkerk aan den IJssel, op woensdag 29 januari van 18:00 tot 21:00 uur bij de Beeldentuin achter zorgcentrum Vivere in Moordrecht, op donderdag 30 januari van 18.00 tot 21.00 uur op het Dorpsplein in Zevenhuizen en op vrijdag 31 januari van 18.00 tot 21.00 uur bij de Nederlands Hervormde Kerk in Moerkapelle.

