Autospiegeldieven slaan weer toe in Westland; binnen één gezin voor de derde keer spiegels gestolen

Hoeveel auto’s er in de nacht van maandag op dinsdag zijn losgemaakt, kan de politie nog niet zeggen. 'Nog niet alle aangiftes zijn geregistreerd', aldus een politiewoordvoerder. Eerder deze maand was er ook al een golf van diefstallen van autospiegels in Westland en Midden-Delfland. Toen ging het om twintig diefstallen en twaalf mislukte pogingen.

Bij mediapartner WOS kwamen dinsdag in elk geval drie meldingen binnen. Eén daarvan is van Ton van Veldhoven. 'Bij mijn zoon die in De Lier woont zijn in december ook al twee keer zijn spiegels gestolen, en nu is het bij mij gebeurd.'

Vooral spiegels BMW's en Audi's gestolen

De Naaldwijker is bang dat de dieven ook bij hem opnieuw zullen toeslaan. 'Ze weten waar ik woon en in wat voor soort auto ik rijd, zo is het bij mijn zoon ook gegaan.' De Westlander rijdt in een Mercedes, het automerk waar de dieven het volgens de politie samen met BMW’s en Audi’s op gemunt hebben.

Aan de Hammerdreef en Hofsingel in Maasland zijn in de nacht van maandag op dinsdag diverse auto-onderdelen gestolen. Het is nog niet duidelijk om hoeveel auto's het gaat. De buurtpreventie vermoedt te maken te hebben gehad met een rondreizende bende.

De zoektocht naar de dieven verloopt nog moeizaam. 'Het is heel lastig. De dieven slaan met name ’s nachts toe', zegt de politie. De politie verzoekt iedereen om 112 te bellen als ze onbekende personen 's nachts bij hun auto zien staan.

