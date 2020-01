OM: Wethouder Rachid Guernaoui hielp zalencentrum via subsidie

De corruptie-affaire in het Haagse stadhuis draait niet alleen om nachtvergunningen maar ook om gesjoemel met gemeentegeld. Volgens justitie regelde Rachid Guernaoui, een van de twee Groep de Mos-wethouders, een subsidie waar een bevriend zalencentrum profijt van had. Dat meldt het AD. De krant baseert zich op stukken van het OM die zijn ingezien. Betrokkenen ontkennen.

De Haagse Groep de Mos-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos stapten in oktober op nadat de rijksrecherche een inval had gedaan in het stadhuis en bij hen thuis in het kader van een groot corruptie-onderzoek. Dit onderzoek richt zich onder meer op het tegen betaling verstrekken van nachtvergunningen aan het bevriende zalencentrum Opera.

Maar bij Guernaoui speelt volgens de krant iets anders. Justitie zou de voormalige D66'er ervan verdenken een subsidie voor een Turkse vereniging geregeld te hebben, terwijl een flink deel van dat gemeentegeld weer ten goede kwam van zalencentrum Opera, dat gerund wordt door intimi en donateurs van Groep de Mos.

'Bij niemand in de zak'

Volgens Guernaoui zit hij 'bij niemand in de zak' en heeft 'niemand de macht over hem'. Toen niet en nu niet, benadrukt hij in de krant. Hij is van mening dat uit het dossier van het OM juist blijkt dat de verdenking tegen hem onterecht is.

LEES OOK: Ex-wethouder Guernaoui heeft zijn dossier in handen: 'Ik heb nu nog meer vertrouwen'