Musicalbedrijf van Albert Verlinde probeerde uitslag publieksprijs te manipuleren

Aan het personeel van Stage Entertainment is maandag een mail gestuurd met de uitnodiging om samen te stemmen op de musical Anastasia die sinds september in het Circustheater wordt gespeeld. 'Wij zorgen voor telefoons, dranken en hapjes. De uren die je er bent en belt worden uitbetaald', stond in de uitnodiging, die is doorgestuurd naar Omroep West.

'Inmiddels is die bijeenkomt gecanceld', vertelt een woordvoerder van Stage Entertainment aan Omroep West. Er is een nieuwe mail gestuurd: 'Blijkbaar is er een misverstand …. en is er bij collega’s onduidelijkheid over de stemprocedure voor het Musical Awards Gala. We hebben daarom besloten om onderstaand samenzijn -hoe goed bedoeld ook- niet door te laten gaan.'

Albert Verlinde heeft de situatie uitgelegd

De organisatie van de Musical Awards is op de hoogte van de stemoproep. 'We hebben uitleg gekregen van Stage Entertainment-directeur Albert Verlinde over de situatie en hebben er alle vertrouwen in dat alles vanavond goed verloopt', zegt een woordvoerder van de organisatie. 'Je kan per telefoonnummer en e-mailadres overigens maar één keer stemmen en alles wordt door een notaris gecontroleerd.'

Het productiebedrijf van Soldaat van Oranje is niet te spreken over de voorgenomen ronselavond. 'Dat is niet oké', reageert een woordvoerder van Soldaat van Oranje. 'Gelukkig is het nu afgeblazen.' Op de vraag of er een smet aanzit mocht Anastasia de publieksaward winnen, reageert de Soldaat van Oranje-woordvoerder, dat ze 'er alle vertrouwen in hebben dat het eerlijk zal gaan'.

'Je moet het van het grote publiek hebben'

Een oproep tot stemmen aan de achterban is niet ongebruikelijk, toch ligt het zwaartepunt van werving bij de bezoekers van de voorstelling. 'Je moet het van het grote publiek hebben', laat een medewerker van De Graaf & Cornelisse weten in een reactie. 'Na afloop van een voorstelling van Kinky Boots roepen we het publiek dus op om te stemmen. Verder moeten we opboksen tegen een Soldaat van Oranje die al drie miljoen bezoekers heeft gehad en twee keer eerder de publieksprijs won en Stage Entertainment die een groot reclamebudget heeft.'

Hoe gaat het stemmen voor de publieksprijs? Er kan in de finaleronde via de website gestemd worden tot 22 januari 2020 19.00 uur. Tijdens de live-uitzending van het Musical Awards Gala op woensdag 22 januari kan er vervolgens alleen nog via sms en een telefoonnummer gestemd worden (de nummers worden op tv getoond). Tijdens de live-uitzending sluiten de lijnen en worden de stemmen door een notaris gecontroleerd. Vervolgens wordt de winnaar van de AD Publieksprijs live op tv bekendgemaakt. Dit is de finalist die alles bij elkaar opgeteld (stemronde 1 + finaleronde + SMS-stemmen + telefoonstemmen) de meeste stemmen van het Nederlands publiek heeft gekregen.

