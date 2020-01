Verdachte Haagse wethouder: 'Ongehoord dat ik hiervoor van mijn bed gelicht ben'

Voormalig wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) noemt het 'ongehoord' dat hij voor het verlenen van subsidies door het Openbaar Ministerie (OM) van zijn bed is gelicht. Guernaoui wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij via deze subsidies een donateur van zijn partij financieel heeft geholpen. Guernaoui ontkent in alle toonaarden. 'Alles is via de koninklijke weg gelopen'.

De rijksrecherche viel dinsdag 1 oktober vorig jaar de woning en werkkamer van Rachid Guernaoui binnen. Bij partijgenoot Richard de Mos gebeurde hetzelfde. Beiden waren toen nog wethouder in Den Haag. Het OM beschuldigt de twee van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

Duidelijk werd dat de verdenking in elk geval te maken had met het verlenen van nachtvergunningen aan horecabedrijven. Twee van die vergunningen kwamen terecht bij zalencentrum Opera, een van de donateurs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat is volgens het OM verdacht.

Subsidie regelen

Nu blijkt dat Rachid Guernaoui volgens het OM regelde dat Opera profiteerde van een subsidie aan de Turks Azerbeidzjaanse Culturele Vereniging. Dat schrijft het AD, die de stukken van het OM heeft ingezien. Dat dossier was opgeëist door Guernaoui.

Het OM baseert zich op twee telefoontaps. In een van de taps dringt salesmanager Erdinç Akyol van Opera bij Guernaoui erop aan om snel over de brug te komen met een integratiesubsidie van 9.000 euro voor de Turkse vereniging. In de tap zegt Erdinç Akyol: 'Ik word een beetje gek van ze, ze zeggen dat ze niet uitkomen.' Guernaoui: 'Ik ben toch geen pinautomaat? (…) Ik heb toch veel gegeven.' Akyol: 'Rachid, je weet precies wat je moet doen (…) Kijk effe wat het is en anders moet je het maar doorgeven.'

Nieuwjaarsfeest

Het geld was bedoeld voor het organiseren van het jaarlijkse nieuwjaarsfeest door de Turkse vereniging. Volgens het OM zou Guernaoui met het verstrekken van de subsidie het zalencentrum financieel ondersteunen, omdat de Turkse verenging 6.000 euro aan de Opera zou betalen voor de zaalhuur.

Guernaoui ontkent de beschuldiging. 'Ik heb niet alleen beslist over deze subsidie', reageert hij. 'Dat is allemaal volgens ambtelijk advies verlopen. Bovendien hebben we 5.600 euro minder toegekend dan de vereniging had aangevraagd.'

Memo

Dat bevestigt een gemeentelijke memo van 8 maart 2019. In de memo staat dat de gemeente Den Haag de Turkse vereniging beoordeelt als een 'actieve maatschappelijk organisatie met een brede achterban onder de Haagse Azeri’s.' Volgens de memo doet de vereniging regelmatig projecten voor taal in de buurt, emancipatie, de LHBTI-gemeenschap en ontmoetingen op het gebied van culturele diversiteit.

Er wordt een gedeeltelijke subsidie toegekend van 9.000 euro voor het houden van een Nevruz-viering op 24 maart 2019, valt te lezen. 'Omdat de subsidie vooralsnog past binnen de Hoofdlijnenbrief Integratie en voldoet aan de voorwaarden uit de concept subsidieregeling.' Guernaoui: 'Deze vereniging krijgt al jaren subsidie, ook toen ik nog geen wethouder was. Sinds 2012 in totaal bijna twee ton.'

Vriendelijk gesprek

Guernaoui is niet verbaasd over de toon van het telefoongesprek met de Opera-manager. 'Het was gewoon een persoonlijk en vriendelijk gesprek. De Turkse vereniging wachtte al lang op dit geld en een week na het telefoongesprek zou de viering zijn. Het is dus niet vreemd dat ik op deze manier met mensen praat. En het is ook niet verdacht dat ik hierover met een donateur van de partij spreek. Ik mag toch wel contact hebben met donateurs?'

In de andere telefoontap tussen de voorzitter van moskee On Dort Masumlar en Erdinç Akyol wordt gesproken over Guernaoui als 'onze man' op het stadhuis die zaken zou moeten regelen.

Ongehoord

Daarover zegt Guernaoui dat hij weinig kan doen aan wat er achter zijn rug gebeurt. 'Dat is spreektaal', reageert hij. 'Daar kan ik niets aan doen. Als er zaken gebeuren die niet kunnen, dan moet het OM daar actie op ondernemen. Maar het is ongehoord om mij op basis hiervan van mijn bed te lichten. Dat dit kan gebeuren in Nederland.'