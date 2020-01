Jaar celstraf geëist voor ontucht met vermist Haags meisje (14)

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen de 27-jarige Farid P. uit Den Haag die in 2018 de 14-jarige Amelia twee weken lang in huis had. Volgens het OM heeft hij het meisje seksueel misbruikt. Ook wordt hem het bouwen van een wiethok ten laste gelegd. Zo bleek woensdag in de Haagse rechtbank.

Het meisje verdween op 26 augustus 2018 terwijl ze een weekend thuis was bij haar ouders in Den Haag. Ze verbleef eigenlijk in een jeugdinstelling in de Achterhoek. Twee weken later werd ze teruggevonden in de Fanfarestraat. Ze bleek in huis te hebben gezeten bij de 27-jarige verdachte die in de woning een wiethok bouwde, maar er niet permanent woonde. De eigenaar van het huis, Dennis van L. (52), was ook verdachte in de zaak, maar hij is inmiddels overleden.

Volgens P. is hij het meisje tegengekomen in de stad. 'Ze wilde met mij een jointje roken. Zij is naar een coffeeshop gegaan en ik heb alcohol gekocht. Ze zei dat ze ruzie had met haar vriend en vroeg of ik een slaapplaats had. Zo heb ik Dennis gebeld. Want ik kon haar niet meenemen naar mijn ouders.'

Een paar dagen

'Ik dacht dat het voor een paar dagen zou zijn. Dat werd wat langer. Ze zou naar een vriendin in Dordrecht gaan. Ik heb haar gebracht, maar haar vriendin kwam niet opdagen. Toen zijn we weer naar de Fanfarestraat gegaan', aldus P.

'Ze heeft gezegd dat ze 18 was. Ze zei dat ze studeerde voor ingenieur of architect. Toen ze op het nieuws kwam op 6 september hoorden we pas dat ze 14 was en was weggelopen.’ De voorzitter van de rechtbank zegt tegen P.: 'Bij een 14-jarige maakt het niet uit of u het weet of niet.' P. geeft toe dat hij seks met meisje heeft gehad. ‘Ik snap het.'

Veertien jaar

Amelia heeft aan de politie verklaard dat ze aan P. heeft verteld dat ze veertien jaar was. Ook zei ze dat ze niet gedwongen is tot seks en dat ze niet wist dat het strafbaar was.

Volgens het meisje heeft P. haar bij de instelling waar ze zat, opgewacht en haar geïnstrueerd om tegen de politie te zeggen dat hij homo is en dat een slipje met zijn sperma van hem was. Dat ontkent hij.

'Zedenzaak bewezen'

De officier van justitie vindt dat de zedenzaak en het wiethok allebei bewezen zijn. 'De verdachte neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Misbruik verstoort de seksuele ontwikkeling van het meisje. Maar ze stemde er wel mee in.' Het OM heeft vrijspraak gevraagd voor onttrekking aan het ouderlijk gezag, omdat Amelia zelf is weggelopen.

De advocaat van P. vraagt om de Hagenaar niet terug naar de cel te sturen. 'Geef een onvoorwaardelijke straf die gelijk is aan het voorarrest. En daarnaast een taakstraf. Ze (Amelia, red.) loog over haar leeftijd en de reden van het weglopen. Ze nam zelf het initiatief voor seks. Dat had ze eerder ook gedaan bij andere mannen. Cliënt zorgde voor haar. Ze was vrij om te gaan en hij wist niet hoe jong ze was. Iedereen schatte haar ouder.'

De verdediging wijst er ook op dat het meisje geen mening heeft over het feit dat de rechtszaak nu dient, en dat haar moeder, die de aangifte deed, ook niet per se wil dat P. terug de cel in gaat. De uitspraak is op 5 februari.