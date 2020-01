Extra huizen door mogelijke verhuizing asfaltfabriek Binckhorst Den Haag

De gemeente Den Haag gaat in gesprek met de eigenaar van de asfaltcentrale op de Binckhorst over een mogelijke verhuizing. Als het enorme complex inderdaad uit het gebied verdwijnt, wordt het mogelijk om er nog meer dan de nu geplande 5000 woningen te bouwen.

Dat verklaarde wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) woensdag tijdens een vergadering over de ontwikkelingen in de Binckhorst. Nu is dat nog een wijk met grotendeels bedrijvigheid, maar de komende tien tot vijftien jaar gaat er fors worden gebouwd. In de huidige plannen staat nog dat de grote ondernemingen die er zijn gevestigd, kunnen blijven. Daarbij gaat het onder meer om de asfalt- en betonfabriek.

Maar volgens Revis is het 'logisch' om ook na te denken over de toekomst van in ieder geval de asfaltcentrale. Die moet op termijn worden verduurzaamd, zegt hij. Dat vraagt om enorme investeringen. Daarbij rijst dan de vraag of het dan niet beter is dat dan de hele fabriek naar een andere plek verhuist. Dat zou ook nog eens tot gevolg hebben dat de luchtkwaliteit in de Binckhorst verbetert.

Partijen verrast

Een deel van de oppositie in de Haagse gemeenteraad is verrast door de aankondiging van de wethouder. 'De bedrijvigheid dreigt te verdwijnen. Dat is echt funest voor de Binckhorst', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij. 'Ik ben echt verbijsterd.' En Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren: 'Ik schrik hier ook van. We hebben een jaar geleden uitgebreid over de plannen voor de Binckhorst gesproken. Het blijven van de bedrijvigheid is voor ons echt een voorwaarde.'

De wethouder wees echter op een tot nu toe bij veel mensen onopgemerkte passage in het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA waarin staat dat de verplaatsing van de asfaltcentrale wordt onderzocht. In een toelichting zegt hij dat dat een voor de hand liggende keuze is omdat het verduurzamen van de fabriek in Den Haag nu bij de eigenaren niet bovenaan het lijstje staat. Als de centrale gaat verhuizen, zou nieuwbouw kunnen worden gecombineerd met milieumaatregelen. 'We zijn nu de voors en tegens in kaart aan het brengen.'

Complimenten

De coalitiepartijen in de Haagse raad zijn uiteraard wel voor een verkenning naar de verplaatsing van de fabriek. Mariëlle Vavier van GroenLinks prees de wethouder dan ook. 'Onze complimenten.' Daniël Scheper van D66 wees erop dat de raad al eens had vastgelegd dat de fabriek alleen mag blijven, als hij wordt verduurzaamd.

De toekomst van de Binckhorst stemt nog niet alle partijen in de raad even optimistisch. Zo maakt Scheper zich zorgen over de voorzieningen die er komen. De afgelopen weken verklaarden sportorganisaties, schoolbesturen en ontwikkelaars dat de gemeente te weinig sturend is en dat er gebrek aan ruimte voor bijvoorbeeld sportvelden of scholen ontstaat. 'Het beeld is niet goed. Ik maak me daar zorgen over. Scholen in de buurt, zoals in Voorburg zitten al helemaal vol. Het moet niet zo zijn dat mensen een halfuur of driekwartier moeten fietsen om een school te vinden', aldus Scheper. En die kritiek wordt door een flink aantal andere partijen gedeeld.

Logisch

Revis maakt zich daar veel minder zorgen over. Volgens hem is er wel degelijk plek voor voorzieningen. Al begrijpt hij ook wel de opstelling van de critici. 'We zijn de Binkhorst gaandeweg aan het vormgeven. Het is logisch dat iedereen dan opkomt voor zijn eigen belangen.'

De wethouder stelt ook dat de gemeente voldoende eigen grond heeft in het gebied om bijvoorbeeld scholen op te kunnen bouwen. Wel moet hij nog met zijn collega van onderwijs in gesprek over de financiering daarvan.

Voortvarend

Verder is de gemeente nog in gesprek met het Rijk, aldus Revis, over geld voor het openbaar vervoer. Vorig jaar werd al bekend dat het kabinet zestig miljoen beschikbaar stelt. 'Maar we zijn voortvarend aan het lobbyen om nog meer van het Rijk te krijgen. Het Rijk volgt ook goed wat we hier aan het doen zijn en we staan dan ook vooraan als er geld is om uit te delen', aldus de wethouder. Dat moet dan onder meer worden gebruikt voor een lightrailverbinding.