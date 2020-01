Arantxa Rus op Australian Open uitgeschakeld door nummer tien van de wereld

In de gelijkopgaande eerste set stond Rus geen enkele servicebreak toe. Uiteindelijk stond er een 6-6 stand op het scorebord en moest een tiebreak verlossing brengen. Die ging met 7-3 naar de Amerikaanse.

De tweede set werd Keys sterker. De eerste vier games gingen nog gelijk op: 2-2. Maar daarna zette de tennisster uit Florida aan. Ze won de set op de redelijk eenvoudig wijze met 6-2. De wedstrijd werd gespeeld in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion van de Australian Open.

Bertens speelt in de nacht van woensdag op donderdag

Het was voor Rus de eerste keer sinds 2013 dat ze uitkwam op de Australian Open. In de eerste ronde won ze nog van de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld, in drie sets. De partij nam ruim twee uur in beslag.

Kiki Bertens uit Wateringen komt pas in de nacht van woensdag op donderdag in actie. Haar volgende tegenstandster is de Australische Arina Rodionova. Zij schakelde de Oekraïense Katerina Bondarenko uit. Rodionova doet op een wildcard mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne en is niet echt een hoogvlieger in het circuit. Het is voor de speelster uit 'Down Under' de eerste keer in haar carrière dat zij de tweede ronde van de Australian Open bereikt.

