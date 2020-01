Huisartsenposten Alphen, Leiden en Bollenstreek 's nachts dicht

Huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord gaan vanaf 2021 in de nacht dicht. Dat heeft Huisartsenvereniging SHR woensdag bekendgemaakt. Patiënten uit de regio's Leiden, Alphen aan den Rijn, en de Duin- en Bollenstreek moeten 's nachts voortaan naar de post in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

De sluiting van de posten stond al in 2017 op de agenda, maar werd vanwege onvrede binnen de bevolking en politiek uitgesteld. De maatregel wordt nu genomen om zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Ook moet een centrale locatie ervoor zorgen dat huisartsen efficiënter ingezet kunnen worden. In het weekend blijven de andere huisartsenposten wel gewoon open.

De huisartsenvereniging benadrukt dat deze verandering weinig verandert aan de zorg die nu geleverd wordt. 'Voor negentig procent van de inwoners in de regio blijft de huisartsenpost binnen de landelijk vastgestelde aanrijtijd van dertig minuten bereikbaar', laten zij weten in een verklaring. Als mensen zelf niet naar de post kunnen komen, kan de huisarts ook nog zelf in de auto springen.

Goede uitleg

Toch snappen de samenwerkende huisartsenposten dat er een goede uitleg nodig is: 'We snappen dat mensen wellicht het gevoel kunnen krijgen dat hun behoefte aan veiligheid en zekerheid in de nacht in het geding is. Daarom willen we graag in gesprek met bewoners van de diverse gemeenten over de plannen'.

Het definitieve besluit wordt medio juli genomen. Reacties en adviezen worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel.