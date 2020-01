Suïcidale Charlotte protesteert voor derde dag in ministerie: 'Meer dan 33.000 steunbetuigingen'

Ze zit al voor de derde dag in het ministerie van Volksgezondheid: Charlotte Bouwman. Charlotte heeft een ernstige psychische ziekte en is suïcidaal. Ze staat al drie jaar op de wachtlijst voor een behandelplek. Hulpverleners én ervaringsdeskundigen lanceerden daarom afgelopen maandag het manifest Lijm de Zorg om aandacht van de politiek te vragen voor de misstanden in de GGZ en de Jeugzorg. Het manifest is al 33.000 keer ondertekend.ni

Charlotte en hond Bobby hebben zich weer genesteld in de hal van het ministerie in Den Haag om aandacht te vragen voor het manifest. Het is de derde dag van de actie. Er komen steeds mensen langs om hun steun te betuigen: bekenden, vrienden, medewerkers van het ministerie en zoals woensdagmorgen de jongerenafdeling van GroenLinks. 'Ik had gedacht dat ik me zou gaan vervelen', vertelt Charlotte 'maar het is zo druk met bezoek dat ik mijn boek nog geen seconde open heb gehad'.

Een van de vrouwen die Charlotte bezoekt is enthousiast over de actie. 'Ik vind het enorm goed wat Charlotte hier doet. Er moet echt meer aandacht komen voor iets dat al jaren gaande is: de afkalving van de psychische gezondheidszorg. Het is echt heel belangrijk dat daar nu eindelijk heel veel aandacht voor is en ik hoop dat het gaat helpen.'

Hoop

Bouwman en de initiatiefnemers van Lijm de Zorg hebben al bezoek gehad van staatssecretaris Blokhuis. 'Het was een goed gesprek, hij heeft serieus naar ons geluisterd', aldus Bouwman. Op de vraag of ze er vertrouwen in heeft dat er op korte termijn iets gebeurt, is het even stil. 'Uhh...... ja, ik heb wel hoop. Maar ze hebben hier op het ministerie het gevoel dat ze al een heleboel gedaan hebben. Daar zet ik dan tegenover dat het dan raar is dat er voor mij geen geschikte plek is op dit moment.'

'We gaan op voor de 100.000 steunbetuigingen,' zegt Charlotte. Zij en hond Bobby blijven in ieder geval in het ministerie zitten tot volgende week woensdag wanneer in een Algemeen Overleg met de betrokken bewindslieden de problemen in de GGZ besproken worden.