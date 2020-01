Invictus Games-deelnemer: 'Ik had niet verwacht dat dit zoveel met mij zou doen'

Tijdens de Invictus Games gaat het eigenlijk niet om winnen. 'Veel veteranen die lichamelijk of psychisch slachtoffer zijn geworden, blijven te lang met hun problemen lopen en lopen zelfs helemaal vast. Je ziet ze gewoon helemaal veranderen als ze hier meedoen', zegt Sam Newell van de organisatie.

'Het is vooral het proces er naartoe', zegt Marsha, die nu zelf teammanager is van de Amerikaanse ploeg.

Veel emotie bij Haagse editie

Al snel vertelt de Amerikaanse over haar bestaan als veteraan en wat ze nu als teammanager kan betekenen voor andere veteranen. 'Sorry, ik word even emotioneel' – veegt haar make-up even weg – en ze gaat verder met haar verhaal over rolstoelsporten.

'Iets kunnen betekenen voor anderen is zo mooi om te doen', aldus Marsha. Zo werd vorig jaar duidelijk dat Oekraïne helemaal geen speciale sportrolstoelen heeft. Doordat ze in oorlog zijn met Rusland neemt hun aantal veteranen snel toe. 'Ze kwamen met zelfgemaakt normale rolstoelen aan zetten’, zegt Marsha terwijl ze een geel document in haar handen heeft.

Oekraïne krijgt rolstoelen van Amerika

Teammanager Oksana Horbach van Oekraïne staat bij het interview met de Amerikaanse teammanager als ze hoort dat ze tientallen rolstoelen krijgt. 'Are you really sure? OMG, that is great, thank you so much!', zegt Horbach. 'We hebben onlangs nieuwe stoelen gekocht, maar de oude zijn nog hartstikke goed. As we speak – de stoelen worden nu ingeladen in het vliegtuig richting Oekraïne’, vertelt Marsha.

Er doen 500 veteranen mee aan de Invictus Games. In 2014 was de eerste editie in Londen op initiatief van de Britse prins Harry. Sindsdien is het evenement in Sydney geweest, Toronto, Orlando en nu dus in Den Haag. Het was bij andere edities echt een weg zoeken – organisatorisch gezien – hier in Den Haag zeggen ze: 'wat heb je nodig, wij leveren het voor je', zegt Marsha.

De Invictus Games worden van 9 tot en met 16 mei georganiseerd op het Sportcampus in Den Haag. Bij de opening zal prins Harry aanwezig zijn.