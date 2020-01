Zeven dansvoorstellingen die je niet wil missen tijdens het Holland Dance Festival

Tip 1 – Good (old) times, Luna

Een van de meest bijzondere producties is Good (old) times, Luna. De leeftijd van de amateurdansers varieert van 55 tot 84 jaar. Volgens choreografe Junadry Leocaria is de leeftijd geen beperking bij het maken van de voorstelling. Sterker nog, Leocaria komt uit de hoek van de urban dance. En dat is goed terug te zien in de voorstelling, want de dansers blinken uit in dansstijlen als Vogue (Madonna!) & Waacking.

Tip 2 – Nederlands Dans Theater, Sometimes I wonder

Het wereldberoemde Haagse dansgezelschap is natuurlijk vaste gast. Nog nooit ontbrak het NDT op het Holland Dance Festival. Maar wat dit programma speciaal maakt is de terugkeer van choreograaf Jirí Kylián. De voormalig artistiek leider verbood het NDT in 2013 om niet meer uit zijn omvangrijke oeuvre te putten. Gelukkig komt er nu een einde aan die ban. Dat hij terugkeert met zijn meesterwerk Bella Figura maakt zijn comeback alleen nog maar feestelijker.

Tip 3 – Batsheva Dance Company, Venezuela

Ook terug van weggeweest is het Israëlische gezelschap Batsheva Dance Company van choreograaf Ohad Naharin. Zijn bijnaam Mr. Gaga dankt hij aan zijn eigen specifieke bewegingstaal. Gaga behoort tot de belangrijkste vernieuwingen in de moderne dans. De Nederlandse première van Venezuela is daar met zijn energieke, spectaculaire sprongen, spasmen en schokkende bewegingen een uitstekend voorbeeld van.

Tip 4 – Peggy Baker Dance Projects, Who We Are In The Dark

Fans van Arcade Fire mogen deze voorstelling niet missen, want de live-muziek wordt verzorgd door violiste Sarah Neufeld en drummer Jeremy Gara van deze met een Grammy Award bekroonde Canadese band. Muziek en dans vloeien samen en botsen met elkaar. Videoprojecties, lichteffecten en schilderijen van beeldend kunstenaar John Heward zorgen voor een enerzijds onrustige en chaotische, maar anderzijds ook aangrijpende en ontroerende voorstelling.

Tip 5 – AXIS Dance Company, Radical Impact Tour

'Verwacht het onverwachte' is het credo van dit Amerikaanse gezelschap. Dansers met of zonder beperking eisen samen de dansvloer op. Ze onderstrepen hiermee nog maar eens het belang van maatschappelijk gezien te worden. Het resultaat: een verrassende, verrijkende en vernieuwende show.

Tip 6 – Prototype Status, MIRE

Twaalf naakte dansers, een installatie van scheidingswanden en gigantische spiegels. Dat zijn de ingrediënten van deze wonderbaarlijke, caleidoscopische voorstelling van de Zwitserse choreografe Jasmine Morand, die je op twee manieren kunt bekijken. Via de spleten in de scheidingswanden, of via de spiegels aan het plafond. Als toeschouwer kan je je tijdens de voorstelling ook zelf voortbewegen, waardoor het beeld dus steeds verandert. Het heeft een hoog voyeurisme gehalte!

Tip 7 – The Ailey School New York @Codarts Rotterdam, Talent On The Move 2020

Talent On The Move is het jaarlijkse tourneeprogramma van topdanstalenten van Codarts Rotterdam. Dit jaar krijgen ze gezelschap van de collega's van de toonaangevende Alley School uit New York. De jonge dansers brengen een aanstekelijke, hartverwarmende show op het hoogste niveau, waarbij de passie en energie van het podium afspatten.

Het Holland Dance Festival is van 22 januari tot en met 8 februari.