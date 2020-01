Flamingo's gespot in de regio: 'Dit is heel bijzonder'

De dieren zijn niet ontsnapt uit een dierentuin, of Avifauna: 'Het zijn zes Chileense flamingo's, en een Europese. Waarschijnlijk uit een ven in de buurt van Duitsland. Het is een verwilderde populatie die zich gewoon voortplant in onze natuur.' Voor de Groenzoom is het zeker een primeur, laat Noorman weten. Hij houdt al jaren het aantal dieren bij dat in het gebied te vinden is: 'Dit heb ik hier nog nooit meegemaakt'.

De flamingo's werden al snel door wandelaars gespot | Foto: Ellen Keizer

De flamingo's werden dinsdag al gespot in het Bentwoud bij Benthuizen. In 2017 is er ook een keer een groepje bij Zevenhuizen gezien. Of dat dezelfde dieren zijn is niet duidelijk.

Genieten

'De schemer viel al een beetje in toen ik ze ben gaan bekijken. Dus de verwachting is wel dat ze de nacht hier zullen doorbrengen.' Maar of de dieren een nieuw huisje in het gebied gevonden hebben? 'Morgen kunnen ze weer heel ergens anders zitten. Dus we moeten ervan genieten zolang ze er zijn.'

In totaal zijn het zeven flamingo's | Foto: Cor Noorman

