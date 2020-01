Het is officieel: Robbert-Jan van Duijn (32) wordt burgemeester van Nieuwkoop

Van Duijn is momenteel nog wethouder in de gemeente Aalsmeer. In Nieuwkoop is momenteel zijn partijgenoot Frans Buijserd waarnemend burgemeester. Buijserd stopte in december als burgervader, maar neemt de honneurs tot 3 februari waar. Op die dag zal Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid Holland, Van Duijn officieel beëdigen.

In totaal hebben 26 kandidaten gesolliciteerd voor het burgemeesterschap in Nieuwkoop. De sollicitanten - negentien mannen en zeven vrouwen - varieerden in de leeftijd van 32 tot 62 jaar.

Rode lantaarn

Met deze stap wordt Van Duijn drager van de rode lantaarn. Zo noemt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de jongste burgemeester van Nederland. Nu is Joyce Vermue nog de jongste. Ze werd in juli burgemeester van Zundert in Noord-Brabant en was toen 33 jaar. Vermue zal de rode lantaarn na de beëdiging overdragen aan de nieuwe Nieuwkoopse burgemeester.