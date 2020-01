Haagse mensensmokkelaars verdacht van smokkelen tienduizend Koerden

De politie arresteerde dinsdag naast de drie regiogenoten ook nog een man uit Krimpen aan den IJssel. Het viertal wordt ervan verdacht Koerden in vrachtauto's en rubberboten naar Engeland te hebben gesmokkeld. In eerste instantie leek het om zevenhonderd Koerden te gaan, maar de mensensmokkelbende blijkt veel groter dan gedacht.

Eurojust, een organisatie van de Europese Unie die zich bezig houdt met de internationale justitiële samenwerking, maakte bekend dat er naast de vier aanhoudingen in Nederland ook negentien Fransen zijn aangehouden. De 23 verdachten zouden ongeveer tienduizend Koerden illegaal naar het Verenigd Koninkrijk hebben gebracht. Per overtocht moesten de immigranten tot 7000 euro betalen, waardoor de totale opbrengst wordt geschat op 70 miljoen euro.

Nederlandse kentekens

De Franse overheid begon het onderzoek al in augustus 2018. De verdachten pikten de Koerden op bij restaurants langs snelwegen in de buurt van Le Mans. Omdat er regelmatig auto's met Nederlandse kentekens werden gebruikt werd Eurojust ingeschakeld, waarna er een team werd opgezet met medewerkers vanuit beide landen.

Dinsdag werd bekend dat de Nederlandse tak vanuit Den Haag opereerde. Hierbij zou onder meer gebruik zijn gemaakt van een eetgelegenheid in de stad. Dit was de afspraakplek voor Koerden die naar Engeland gebracht wilden worden. Het is nog niet bekend om welke eetgelegenheid het gaat.

Ondergronds bankieren

Twee van de aangehouden mannen, een 51-jarige man uit Den Haag en een 36-jarige man uit Krimpen aan den IJssel zullen uitgeleverd worden aan Frankrijk om daar berecht te worden. De twee andere verdachten, een 39-jarige Hagenaar en een 42-jarige man uit Leiden moeten in Nederland voor de rechter komen. Een 36-jarige inwoner van De Lier is ook verdachte in deze zaak, maar hij is niet aangehouden. Hij wordt verdacht van ondergronds bankieren en uit verder onderzoek moet blijken of hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel.

