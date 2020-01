Bertens na moeizame zege naar derde ronde Australian Open

Kiki Bertens heeft de derde bereikt van de Australian Open. In een moeizame partij rekende de Wateringse in twee sets af met de Australische Arina Rodionova. Het werd 6-3 en 7-5 voor de als negende geplaatste Bertens.

Bertens begon stroef aan haar ontmoeting met Rodionova. De Wateringse kreeg in de openingsgame twee breakpoints, maar wist deze niet te benutten. Bertens verloor vervolgens haar eigen eerste servicegame wel, nadat ze op breakpoint tegen een dubbele fout sloeg. De nummer tien van de wereld wist zich snel te herstellen, brak terug en liep snel uit naar een 5-2 voorsprong. Een nieuwe break bezorgde Bertens vervolgens met 6-3 de eerste set.

In de tweede set leek Bertens de goede serie door te zetten door de eerste twee games te winnen. De Australische kwam echter terug tot 2-2 en kreeg zelfs twee kansen om Bertens opnieuw te breken, maar Bertens sloeg de breekpoints weg. De set ging vervolgens gelijk op, tot een break in de twaalfde game de beslissing bracht. Op het tweede matchpoint sloeg Rodionova een dubbele fout en bezorgde Bertens zo de zege.

Wildcard

Het was voor het eerst dat Bertens en Rodionova tegenover elkaar stonden. De 30-jarige Australische kreeg voor het toernooi een wildcard omdat ze een Australisch kwalificatietoernooi had gewonnen. Rodionova staat op de wereldranglijst op de 163e plaats, in 2017 behaalde ze met plek 116 haar hoogste ranking ooit.

In de eerste ronde had Bertens al in twee sets afgerekend met de Roemeense Irina Begu. De volgende tegenstandster voor de Wateringse is nu Zarina Diyas uit Kazachstan. Diyas staat op de 73e plaats op de wereldranglijst. Bertens speelde een keer eerder tegen de Kazachse, in 2015 op het toernooi in het Japanse Osaka. Bertens verloor die ontmoeting in twee sets.

Arantxa Rus

Het is de tweede keer dat Bertens de derde ronde van de Australian Open haalt. Eerder lukte dat ook al in 2018. Vorig jaar verloor de Wateringse in de tweede ronde van de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova.

Voor Arantxa Rus zit de Australian Open er al op. De Monsterse bood lang weerstand tegen Madison Keys, de nummer tien van de plaatsingslijst. Uiteindelijk verloor ze in twee sets.

LEES OOK: Kiki Bertens doet mee aan de Olympische Spelen in Tokyo