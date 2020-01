Stunt blijft uit voor ZZ Leiden in Europe Cup

ZZ Leiden is er niet in geslaagd om te verrassen tegen één van de titelfavorieten in de Europe Cup, Pinar Karsiyaka. De Leidse basketballers kwamen woensdagavond in het Turkse Izmir vlak na rust nog wel op een voorsprong dankzij driepunters van Worthy de Jong en Draga Pasalic, maar verloren uiteindelijk met duidelijke cijfers; 112-76.

ZZ Leiden was niet compleet voor het duel met de Turken. Coach Rolf Franke was ziek in Nederland achtergebleven, Ferry Steenmetz zat in zijn plaats op de bank. De coach hield Jarvis Williams aan het begin van de wedstrijd op de bank. Nuni Omot was erbij in Izmir maar kon nog niet in actie komen vanwege een rugblessure. Jaëll dos Santos Borges maakte zijn debuut en Worthy de Jong was met 36 punten topscorer voor de Leidenaren.

Pinar Karsiyaka plaatste zich door de overwinning voor de kwartfinales van de Europe Cup. Ook ZZ Leiden kan de kwartfinales nog bereiken, om die kans levend te houden moet het volgende duel, op woensdag 29 januari in de Vijf Meihal tegen Bahcesehir College gewonnen worden.

