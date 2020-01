Mohamed (14) is voor één dag baas van Arriva: 'Het is spannend, maar je moet relaxed blijven'

'Het is wel spannend natuurlijk', reageert Mohamed tegen Omroep West. ‘Maar je moet gewoon relaxed blijven. In eerste instantie was ik niet uitgekozen, maar omdat een andere leerling te nerveus was mocht ik dit alsnog doen.'

Mohamed krijgt deze donderdag veel verantwoordelijkheid. Zo mag hij de eigen rijopleiding van Arriva in Leiden openen. Ook mag hij meegaan met een busrit van de vervoersmaatschappij én moet hij meedenken over hoe Arriva het vervoer naar de Keukenhof in Lisse interessant kan maken voor jongeren.

'Ik kan veel van hem leren'

'Het voelt fantastisch om zo’n goede directeur als Mohammed te hebben', vertelt de vorige én toekomstige directeur Van de Weijer. 'Ik kan veel van hem leren. Ik zou willen dat ik zo rustig en koel was als hij op die leeftijd.'

Het project wordt georganiseerd door JINC, een vereniging die jongeren van acht tot zestien jaar helpt met een goede start op de arbeidsmarkt. Met deze dag wil JINC laten zien dat een goede start op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is voor het talent van morgen. Van de Weijer: 'Wij als Arriva vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, maar niet iedereen krijgt die kansen.'

'Het is alsof ik echt de directeur ben'

Voor Mohamed is het een geslaagde dag. 'Het is alsof ik echt de directeur ben.' Hij weet nog niet of hij ook directeur wil worden in de toekomst. 'Ik wil later graag een eigen bedrijf starten. Het liefst iets met auto’s, bijvoorbeeld een taxibedrijf.'

