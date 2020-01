'Spoedhulp Alphen moet gegarandeerd zijn bij 's nachts sluiten huisartsenpost'

De huisartsenpost in Alphen gaat vanaf 2021 's nachts dicht. Overdag en 's avonds blijft de huisartsenpost - zowel op werkdagen als in weekenden - open. Alphenaren die in de nachtelijke uren naar de huisartsenpost moeten en niet tot de volgende ochtend kunnen wachten, moeten naar Leiderdorp toe.

Het ziekenhuis in Leiderdorp ligt binnen de wettelijke reisafstand van dertig minuten. Wie niet zelfstandig naar de huisartsenpost kan, krijgt per taxi aan huis bezoek van een huisarts.

'Hoe wordt de zorg gegarandeerd?'

'De kernvraag is: hoe wordt de 24 uurs-zorg van onze inwoners gegarandeerd?', zegt De Jager tegen Studio Alphen. De wethouder baalt ervan dat SHR via een persbericht communiceert in plaats van eerst contact op te nemen met de gemeente.

'Als de zorg gegarandeerd is, dan is dit een goed alternatief voor het fysiek openhouden van een gebouw in Alphen waar een aantal keer per nacht gebruik van wordt gemaakt. Maar niemand moet erover inzitten dat de zorg niet gegarandeerd is.'

Onvrede binnen bevolking en politiek

Niet alleen de huisartsenpost in het Alrijne Ziekenhuis gaat 's nachts dicht. Ook voor de andere vestigingen in de regio Zuid-Holland Noord geldt deze maatregel. De sluiting van de posten stond al in 2017 in de agenda, maar werd vanwege onvrede binnen de bevolking en politiek uitgesteld.

De maatregel wordt nu genomen om zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Ook moet een centrale locatie ervoor zorgen dat huisartsen efficiënter ingezet kunnen worden. Het definitieve besluit wordt medio juli genomen.