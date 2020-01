Psychiatrische patiënten als Luis P. zonder overleg instanties naar huis

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Johan Remkes dat de gemeente met GGZ-instelling Parnassia en het Openbaar Ministerie overlegt hoe in de toekomst informatie over deze groep eerder met elkaar gedeeld kan worden. Uit onderzoek van Omroep West bleek eerder dat Luis P. ondanks zijn verleden met geweld en de psychiatrie, vanuit Parnassia in een daklozenopvang werd geplaatst.

Onder begeleiding van een psychiatrisch verpleegkundige werd P. daar verder behandeld, met als doel hem te laten terugkeren in de samenleving. De politie was echter niet op de hoogte van zijn verleden toen die hem wilde verhoren over een mishandeling afgelopen zomer. Ook werd P. niet aangemeld bij het Veiligheidshuis, waardoor informatie over het verleden van de 35-jarige man niet actief gedeeld werd.

Bij de steekpartij raakten drie tieners gewond. | Foto: ANP

Goede overdracht?

Remkes schrijft aan de raad: 'Het college gaat met de Haagse instellingen, Parnassia en het Veiligheidshuis Haaglanden in gesprek met als doel om ervoor te zorgen dat er bij de overgang van cliënten, bekend met GGZ-problematiek, sprake is van een goede overdracht en indien nodig aanmelding bij het Veiligheidshuis.'

Personen als Luis P. staan doorgaans geregistreerd bij het zogenoemde Veiligheidshuis als ze vanuit een inrichting weer de maatschappij in worden geholpen. In een veiligheidshuis werken zorginstellingen, politie en Openbaar Ministerie samen met als doel een veilige en leefbare samenleving te realiseren.

Eerder wilden betrokken instanties niet zeggen of belangrijke informatie over de geschiedenis van Luis P. wel of niet met elkaar gedeeld is. Volgens Parnassia was er 'bij dit incident geen sprake van dat communicatie tussen politie en ons niet goed is gegaan'. Toch besloot de politie P. niet op te pakken toen hij niet verscheen voor verhoor. Twee weken later werd hij wel opgepakt, maar dan als verdachte van de steekpartij.

Onderzoek GGD

Zoals Omroep West eerder meldde onderzoekt de GGD als coördinator van het Veiligheidshuis het handelen rond P. Ook Parnassia heeft bij de Inspectie Gezondheidszorg een intern onderzoek aangekondigd. Remkes schrijft te willen kijken of de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) mogelijkheden biedt om informatie eerder met politie, maatschappelijke opvang en GGZ-instellingen te kunnen delen.

Tot nu toe kunnen cliënten het delen van behandelgegevens namelijk blokkeren. Alleen bij dreigend gevaar voor de cliënt zelf of de omgeving kan daarvan afgeweken worden. Onduidelijk is of dat ook opgaat voor Luis P. Net als de betrokken instanties gaat burgemeester Remkes niet in op zijn zaak, onder meer omdat het justitieel onderzoek nog loopt.

