Meer aandacht voor eenzame uitvaarten in Gouda: 'Juist dan is een laatste groet zo mooi'

Jaap van der Spek organiseert namens de gemeente Gouda de uitvaarten. 'Het gaat meestal om mensen die in eenzaamheid sterven. Ik probeer dan altijd nog verwanten te achterhalen. Soms zijn ze blij als we ze van de dood op de hoogte brengen, soms kan het ze helaas niks schelen. In ieder geval vinden wij als gemeente dat mensen een verzorgde laatste eer verdienen in een zaaltje, met een kop koffie voor een eventuele gast en een dichter als dat gewenst is.'

Fotografe Esther Lammers-Pille is altijd al gefascineerd geweest door de dood en uitvaarten. Haar fototentoonstelling over eenzame uitvaarten is op dit moment in het Hart van de Stad te zien. 'Het is zo treurig dat mensen in eenzaamheid sterven. Om met wijlen burgemeester van Amsterdam Eberhart van der Laan te spreken is het een teken van liefde en beschaving als we aandacht besteden aan een waardig afscheid voor iedereen.'

Het hart zegt dat het moet

Eén van de dichters die schrijft voor de eenzame uitvaarten is Pieter Stroop van Renen. Op de vraag waarom hij dit doet antwoord hij: 'Het hart zegt dat het moet. Juist omdat deze mensen niemand hebben... een laatste groet is dan zo mooi, zo prachtig.'

Maar wij zijn er

We zeggen niets

We zijn nu even stil als jij

en kijk 's goed....we zwaaien.