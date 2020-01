'Den Haag moet meeprofiteren van 'MaxMania' en werk maken van Formule 1-demonstratie'

Terwijl omliggende gemeenten van alles doen om maximaal te profiteren van de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, blijft het in Den Haag nog angstig stil. Tijd om in actie te komen, vindt de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De stad moet nu eens écht werk gaan maken van het aantrekken van de Formule 1-demonstratie. 'Want "MaxMania" biedt grote kansen', aldus raadslid Ralf Sluijs.

Als sinds hij raadslid in Den Haag is, pleit Richard de Mos voor een Formule 1-demonstratie in de stad. Aanvankelijk werd het idee door het stadsbestuur niet al te warm ontvangen. Het zou niet passen bij het imago van de stad van vrede en recht, stelde het in 2011.

Maar later leek er toch meer enthousiasme te ontstaan bij burgemeester en wethouders. In 2016 verklaarde toenmalig wethouder Karsten Klein (CDA) 'sympathiek' ten opzichte van het idee te staan. En in september vorig jaar, toen De Mos zelf nog wethouder was, antwoordde het stadsbestuur dat het ging onderzoeken of er een plek was in de stad waar zo'n demo kan worden gehouden en of dit 'budget technisch' is te realiseren. Daarvoor zou contact worden opgenomen met de hoofdsponsor. 'Tevens zullen wij onderzoeken of hierbij ook een Formule E-Demo kan worden toegevoegd. De Formule E is de autosportklasse, georganiseerd door de FIA, van raceauto's met enkel elektrisch aangedreven krachtbronnen', aldus burgemeester en wethouders toen.

Tijd gaat dringen

Maar daarna werd het toch stil in het stadhuis. Jammer, vindt het raadslid. Hij wijst erop dat de tijd begint te dringen. Op 3 mei wordt er, voor het eerst na 35 jaar, weer een Formule 1-race gereden op het circuit van Zandvoort. 'Heel Nederland kijkt reikhalzend uit naar de dag dat Max Verstappen zijn thuiswedstrijd rijdt en wellicht wel wint.' Maar dat sportieve element is niet de enige reden. Want, stelt hij, ook zakelijk kan Den Haag profiteren van de komst van de koningsklasse naar ons land. Door hier die demonstratie te houden.

Sluijs wijst erop dat het evenement jarenlang in Rotterdam werd gehouden en daar grote hoeveelheden belangstellenden trok. Het raadslid: 'Ook de laatste demo in Assen bracht 100.000 bezoekers op de been. Dit soort aantallen betekent een flinke boost voor de lokale economie.'

Gevulde kassa's

Gemeenten in de buurt merken dat al, ziet de partij. 'De hotels in Noordwijk zitten allemaal al vol en de speciale race-camping in Noordwijkerhout is binnen twee weken al voor de helft volgeboekt. Dat hebben ze daar goed begrepen, want de middenstand is met gevulde kassa's de lachende derde.'

Na het gedwongen vertrek van De Mos als wethouder, werd het te stil in het Haagse stadhuis, vindt Sluijs. Dit terwijl er ook mensen klaar zouden staan die 'graag een F-1 event op het Malieveld willen organiseren'. Hij wil daarom weten van het stadsbestuur of er nog gesprekken gaande zijn over de demonstratie en wat de stand van zaken is. Maar helemaal gerust is Sluijs er niet op. 'We hebben sterk het idee dat de mooie plannen na het vertrek van Richard de Mos door de papierversnipperaar zijn gegaan en dat zou echt doodzonde zijn.'