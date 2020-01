Vier mannen aangehouden voor gewapende overval op pakketbezorger

Onderzoek in de buurt leidde drie dagen later al tot de aanhouding van een 17-jarige jongen. Deze verdachte is op 17 januari voor veertien dagen in voorarrest geplaatst.

Verder onderzoek leidde naar nog eens drie verdachten van 15, 18 en 20 jaar. Deze zijn woensdag aangehouden. Ze worden donderdag meteen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Of de buit of een deel daarvan is teruggevonden bij de verdachten is niet duidelijk.