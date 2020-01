Nieuwe besmettingen hepatitis A in Schoonhoven en Gouda

In Schoonhoven zijn opnieuw kinderen besmet geraakt met hepatitis A, waar je geelzucht van kan krijgen. Een kind zit op een peuterspeelzaal, de ander op een peuteropvanglocatie, maakt de GGD Hollands Midden donderdag bekend. Ook op een middelbare school in Gouda blijkt een leerling besmet te zijn.

Eerder deze week raakten meerdere kinderen besmet met de ziekte op basisschool De Vlieger in Schoonhoven. Later bleek dat er ook op het Schoonhovens College twee leerlingen waren besmet. Volgens de GGD is met de nieuwe besmetting 'in alle gevallen een relatie te leggen met de eerste hepatitis A-besmetting'.

GGD Hollands Midden heeft direct maatregelen genomen en de leidsters van de peuterspeelzaal preventief gevaccineerd en hygiëneadvies gegeven. De medewerkers en de kinderen van de andere peuteropvang die kans op besmetting lopen worden vrijdag gevaccineerd.

Iedereen geïnformeerd

Alle ouders van de peuters zijn door de GGD geïnformeerd. Alleen personen die mogelijk een risico op besmetting oplopen worden gevaccineerd. Als ouders geen brief hebben ontvangen, lopen hun kinderen geen gevaar op besmetting.

Ook ouders van de leerlingen van de middelbare school zijn ingelicht. Zij worden niet gevaccineerd, omdat er in de directe omgeving van de kinderen geen verdere besmetting is ontdekt.