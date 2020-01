'Valiumverkrachter Johan S. gebruikte valse naam'

'Valiumverkrachter' Johan S. blijft vastzitten in Bulgarije. Dat heeft de rechtbank in de Bulgaarse hoofdstad Sofia donderdag besloten. S. wordt in Sofia beschuldigd van twee gewelddadige verkrachtingen. Hij zou zich bij een slachtoffer hebben voorgesteld onder een valse naam: Johan van Dam uit Denemarken.

Sassenheimer Johan S. heeft sinds januari huisarrest, nadat hij in december werd opgepakt op verdenking van een gewelddadige verkrachting van een 32-jarige vrouw. Zij werd in de nacht van 23 op 24 december zwaargewond gevonden op straat. Vorige week deed een tweede vrouw aangifte tegen hem. Zij zou in oktober vorig jaar door hem zijn verkracht. Hierop werd S. weer opgepakt en deden politie en justitie ook een huiszoeking in zijn appartement.

Via een procedure bij de stadsrechtbank in Sofia probeerde S. om verder onderzoek en een eventueel proces weer thuis te mogen afwachten. Daar ging de rechtbank nu niet in mee. Begin januari deden de rechters dat wel, en dat kwam de rechtbank op veel boze reacties te staan. Een argument van de rechtbank om hem begin deze maand naar huis te sturen was dat hij niet vluchtgevaarlijk zou zijn. Ook zou het Bulgaarse Openbaar Ministerie toen onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat S. een gevaar is voor de samenleving.

'Alles was vrijwillig'

Het slachtoffer dat in oktober verkracht zegt te zijn, komt uit Hongarije. Daar zou S. haar ook hebben ontmoet. De twee hebben elkaar ook enkele malen gezien in Sofia. Ze zouden een relatie hebben gehad. Hier speelden volgens Bulgaarse media de advocaten van S. op in. 'Alles was vrijwillig', zeiden ze in de rechtbank.

Het slachtoffer deed in november aangifte van verkrachting. Ze was naar de dokter geweest omdat ze slecht bleef zien. Oorzaak zou een vuistslag op haar oog zijn geweest tijdens de verkrachting door S. Ook zou hij haar hebben geknepen en geslagen. De politie in Hongarije heeft de aangifte doorgestuurd naar de collega's in Sofia, maar die deden er niets mee omdat het vertaald moest worden.

S. ontkent alles

S. ontkent de aantijgingen. Hij zei tegen de rechtbank: 'Ik zal niet ontsnappen en ik heb bewezen dat ik meewerk.' Met dat laatste refereerde hij aan het feit dat hij zich keurig aan zijn huisarrest heeft gehouden.

Hij zei weer dat hij mishandeld wordt in de gevangenis. Dat was begin januari voor de rechters ook een argument om hem niet langer vast te houden, maar huisarrest te geven. De rechtbank ziet dat donderdag anders. S. zou wel degelijk vluchtgevaarlijk zijn. En de rechters hebben volgens Bulgaarse media ook gezegd dat Johan S. mogelijk weer een nieuw slachtoffer gaat maken.