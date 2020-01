Flamingo's in Pijnacker grote publiekstrekker: 'Het is uniek'

De zeven flamingo's werden dinsdag gespot bij Benthuizen, een dag later werden ze in Pijnacker opgemerkt door wandelaars. Volgens natuurbeheerder Cor Noorman gaat het om zes Chileense en één Europese flamingo.

De flamingo's in Pijnacker. | Foto: John van der Tol / Omroep West

Donderdag is het een komen en gaan van vogelliefhebbers. 'Ik heb het gisteren op Waarneming.nl gezien en vanochtend gekeken of ze er nog zaten. Ik dacht: daar moet ik toch even heen', zegt een vrouw uit De Lier. Ze moest best even zoeken voor ze op de juiste plek was. 'Ik heb twee rondjes gereden, maar aan de hoeveelheid mensen te zien was het makkelijk te vinden', zegt ze lachend terwijl ze naar de fotograferende vogelliefhebbers kijkt.

'Ik geniet ervan'

De flamingo's laten zich in alle rust fotograferen. 'Ze staan er goed op', zegt een man uit Bodegraven. 'Ik geniet ervan en velen met mij.' Hij laat zijn gefotografeerde flamingo's zien. 'Het is uniek. In de Algarve kun je ze ook zien. Maar daar zijn ze schuwer en vliegen ze makkelijk weg, hier foerageren ze gewoon en trekken zich van niemand wat aan. Het is de moeite waard om te kijken.'

De flamingo's werden al snel door wandelaars gespot | Foto: Ellen Keizer

