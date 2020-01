ADO Den Haag wil zenuwen van zich afschudden tegen FC Utrecht

Verwachting trainer Alan Pardew:

'Afgelopen zondag waren we onrustig aan de bal. We waren zenuwachtig omdat het een belangrijke wedstrijd was tegen de hekkensluiter, met een nieuwe trainer en nieuwe speler,' aldus coach Alan Pardew. 'Als we die zenuwen niet meer hebben en wat rustiger worden, dan zullen we ook beter zijn in balbezit. Maar een sterke tegenstander als Utrecht zal ook veel balbezit hebben. Dus het kan voor ons in dat opzicht een wedstrijd worden vergelijkbaar met die tegen RKC.'

Pardew reageerde donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie ook op de uitspraak van Aad de Mos, een week eerder bij Omroep West. De Haagse oud-trainer zei dat Alan Pardew een toverstaf nodig heeft om ADO in de eredivisie te houden. 'Als hij bedoelt dat we geluk nodig hebben dan heeft hij gelijk. Het is moeilijk om halverwege het seizoen binnen te komen bij een club waar zoveel veranderingen plaatsvinden. Dat is lastig voor mij en ook voor de spelers. Het is voor mij een nieuwe competitie. Ik weet niet precies hoe de speelwijze hier in Nederland is en spelers weten nog niet altijd wat ik wil. Maar ik geef ze in ieder geval duidelijkheid over wat er van ze gevraagd wordt in de wedstrijd en geef ze waardering. Dat is in mijn ogen de juiste manier.'

Clean sheets

De nadruk tegen FC Utrecht ligt bij ADO Den Haag weer op de verdediging. Gezien de onlangs aangetrokken spelers -drie van de zes zijn verdedigers- is het doel van Pardew vooral; clean sheets. Jordan Spence, de rechtsback die deze week aan de selectie werd toegevoegd, ontbreekt in Nieuw-Galgenwaard. De 29-jarige Engelsman heeft last van een achillespeesblessure. Of de Roemeense middenvelder Tudor Baluta z'n debuut gaat maken voor ADO wilde Pardew nog niet kwijt.

Wel had de 58-jarige Brit een compliment voor keeper Luuk Koopmans. 'Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteiten van Luuk. Toen ik trainer was bij Newcastle United, was Tim Krul onze doelman en ik zie veel overeenkomsten tussen hem en Luuk.'

'Dat is een mooi compliment natuurlijk,' reageert Koopmans. 'Al zijn Krul en ik wel andere type keepers. Maar positief dat de trainer dat zegt. Hij vindt dat ik rustig ben in de goal. Er is natuurlijk nogal wat veranderd voor me met de nieuwe verdedigers in het team, maar ik speel gewoon m'n eigen wedstrijd. Er is nu veel meer duidelijkheid in het elftal, daar hadden we echt behoefte aan. Verdedigend staat het goed, al moet de opbouw van achteruit wel beter. We spelen nog te vaak de lange bal. Het zou wel fijn zijn als we tegen Utrecht meer balbezit hebben dan in onze laatste wedstrijd. Dat geeft rust.'

Vermoedelijke opstelling:

Nieuweling Jordan Spence ontbreekt door een achillespeesblessure, Tudor Baluta maakt naar verwachting zijn debuut. Het is geen geheim dat Pardew in Lex Immers een aanvaller ziet en naar verwachting start de Hagenaar tegen FC Utrecht in de spits ten koste van Tomas Necid.

Uitgelicht:

Het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag op 8 april 2018 werd een doelpuntenspektakel. ADO leek de buit binnen te hebben maar vlak voor tijd scoorde Utrecht toch nog de 3-3.

Volg FC Utrecht - ADO Den Haag live bij Omroep West:

