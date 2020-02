Springlevend, maar toch doodverklaard? Dit kunnen de gevolgen zijn

Doodverklaard terwijl je springlevend bent. Wat is de impact als je van de een op andere dag als 'overleden' in de Basisregistratie Personen van je gemeente terechtkomt? En wat zijn de mogelijke consequenties?

Het overkwam de 72-jarige weduwe Riet Mullekes een week geleden, toen ze een brief van de gemeente Rijswijk uit de bus viste. De gemeente condoleerde haar man Koos met het verlies van zijn vrouw. Alleen is Koos in oktober 2019 overleden. Het pijnlijke voorval staat niet op zichzelf, blijkt uit talloze reacties op de Facebook-pagina van Omroep West. Zo schrijft Jolanda Verzaal van der Ploeg: 'Mijn schoonzus is ook eens doodverklaard omdat ze een nieuw systeem hadden bij de gemeente. Anderen hadden opeens kinderen of waren getrouwd.'

Thon de Koning reageert: 'Toen in 1978 mijn oma overleed, kreeg mijn moeder een hele tijd later een brief van de gemeente met de vraag waar mijn oma heen was verhuisd. Mijn moeder was best wel boos en heeft toen het adres van de begraafplaats doorgegeven. Nooit meer iets van gehoord.' Ook Monique Born kan erover meepraten. Zij laat weten dat ze op een dag zomaar haar weduwepensioen stopgezet zag. 'Ik belde op: waarom ik dat niet meer kreeg. Zeiden ze: u bent overleden. Ik zei: hé hallo, ik ben het aan telefoon.'

Consequenties

Gelukkig voor Monique kwam alles erna weer goed. Ook in het geval van Riet Mullekes bleef de schade beperkt tot een ongelukkig opgestelde brief. Soms echter, kan een vinkje bij de verkeerde naam binnen het Basisregister Personen grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pensioen, AOW, rijbewijs, paspoort, of parkeervergunning, en blijkt dat niet op te lossen met een enkele muisklik. Dat beaamt Elly Klut, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tegenover Omroep West.

'Dit is het ergste wat je als inwoner kan overkomen, de consequenties hiervan kunnen heel groot zijn. Als er in het geval van Riet Mullekes alleen een foutieve brief is verstuurd, is het eenvoudig te verhelpen. Maar als de aanpassing ook in het Basisregister Personen is doorgevoerd, dan moeten alle instanties die gebruikmaken van die gegevens hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden zodat het kan worden teruggedraaid.'

Excuses

Volgens woordvoerder Melissa Elsink-Koningen van de gemeente Rijswijk is daar bij Riet Mullekes geen sprake van. 'Zij staat gewoon goed geregistreerd in het systeem.'

Daar is Riet in elk geval blij mee, zo laat ze weten aan Omroep West. Het voorval bezorgt haar nog dagelijks koude rillingen. 'Het heeft me erg aangegrepen, ik heb het er nog steeds moeilijk mee.' De gemeente maakte meteen excuses. Riet hoopt alleen dat degene die verantwoordelijk is voor de pijnlijke brief dat ook nog persoonlijk komt doen. 'Daar wacht ik op.'

'Gemeente verantwoordelijk'

Voor wie wél als overleden in de administratie belandt is het zaak dat de gemeente de fout zo snel mogelijk herstelt. Jeroen van Velzen van Binnenlandse Zaken (Digitale Overheid, Identiteit) legt uit: 'Alle gemeenten zijn via de Gemeentelijke Basisadministratie Personen, de GBA, aangesloten op de GBA-Verstrekkingsvoorziening, de GBA-V. Die GBA-V bevat een kopie van alle geregistreerde ingezetenen en niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen. Elke mutatie die de gemeente lokaal doorvoert, komt in deze centrale database terecht- ongeacht met welk systeem de gemeenten zelf werken.

Zodra er een correctie plaatsvindt, vindt er ook een update plaats in die GBA-V. Erkende afnemers als een pensioenfonds, GGD, of een andere instantie met toegang tot die centrale gegevens, krijgen die update eveneens. Maar de gemeente is altijd verantwoordelijk.'