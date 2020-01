Defensie gaat gamen om jongeren te rekruteren

Gamen is big business en dat heeft Defensie ook ontdekt. Voor het eerst heeft een team van de Koninklijke Marine mee gedaan aan een e-competitie. Defensie wil door de inzet van die hedendaagse technologie meer jongeren werven. De primeur was donderdagavond op de Haagse Binckhorstlaan, waar de e-sporters het spel Counter Strike speelden.

Voor Defensie is de competitie van Counterstrike: Global Offensive meer dan een game. De jongeren die op dit niveau spelen zijn de militairen van de toekomst. 'Kijk naar de dronetechnologie. De dronepiloot van de toekomst is nú bezig met e-sports. Daarom gaan wij dit ook doen, om zo jongeren te rekruteren. Dan kan je van je hobby je beroep maken', legt commandeur Peter van den Berg, van het Korps Mariniers uit.

Het vooroordeel van de onderuitgezakte, chips etende puber geldt absoluut niet voor e-sport. 'Dan ben je op topniveau bezig', zegt de commandeur. 'De gamer is constant bezig bent met onder tijdsdruk beslissingen nemen.'

Afgeslacht door de tegenstanders

Een van de spelers van het vijfkoppige team, genaamd 'KM Esports', is Guido Vols. De marinier is nu gelegerd in Doorn, maar heeft ook een missie achter de rug waarbij koopvaardijschepen worden beschermd tegen piraterij. 'Dat is echt actie, je bent meer dan 100 procent gefocust. Alles kan daar de dood betekenen. Ik hou van gamen ter ontspanning, dus toen ze mensen zochten heb ik me opgegeven', legt de Hagenaar uit.

Het team is nog niet zo lang bij elkaar. Waar andere teams die aan de competitie meedoen 20 tot 40 uur in de week trainen, hebben de mannen van de Koninklijke Marine in totaal 30 uur training achter de rug. Dat e-sport meer is dan op de bank gamen, werd pijnlijk duidelijk. Tijdens de eerste competitieavond werd KM Esport afgeslacht door de tegenstanders.

'Virtueel bloedbad'

Ik had ook nooit verwacht dat we zouden winnen', relativeert Van den Berg dit virtuele bloedbad. ' Voor ons is de e-competitie een eerste stap om deze wereld binnen te komen. We hopen volgend seizoen een beter resultaat neer te zetten.'