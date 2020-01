'Sluiting nachtelijke huisartsenposten is geen bezuiniging'

Het plan is om de huisartsenposten in Alphen, Leiden en de Bollenstreek vanaf 2021 's nachts te sluiten en onder te brengen bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Dat was eind 2017 al aangekondigd, maar het besluit werd uitgesteld wegens onvrede binnen de Alphense bevolking en politiek.

'Wij hebben 's nachts maar weinig mensen die ons bezoeken', verklaart Boomgaardt. 'Van de 560.000 inwoners die wij bedienen met alle posten, doen we 's nachts zeven visites en zestien consulten.'

Tekort aan mensen

In tegenstelling tot ruim twee jaar geleden weerspreekt ze namens de huisartsenvereniging dat het om een bezuinigingsmaatregel gaat. 'We hebben gewoon een tekort aan mensen die we graag 's avonds en in het weekend in willen zetten. Maar natuurlijk gaat het ook minder geld kosten, omdat we 's nachts minder mensen inzetten.'

'Vreselijk', reageert een bezoeker van het Alrijne Ziekenhuis in Alphen op het voorgenomen besluit. 'Je bent afhankelijk van zo'n post als er 's nachts iets gebeurt. En als je alleenstaand bent, waar moet je dan terecht?'

'Spannender en angstiger'

Een vrouw vult aan: 'Ik heb ook weleens wat aan de hand gehad. En dan is het maar wat fijn als er hier mensen zitten die je kunnen helpen. En zeker in de nacht, want dan zijn dingen toch wat spannender en angstiger.'

Ook de Alphense wethouder Han de Jager (CDA) is niet blij met de aanstaande sluiting. Maar, hij zegt het na een 'stevig gesprek' te accepteren als de huisartsenvereniging kan aantonen dat de zorg 's nachts wordt gegarandeerd. 'Dan zou het een goed alternatief kunnen zijn, anders dan dat je een fysiek gebouw openhoudt en waar een aantal keren per nacht gebruik van wordt gemaakt.'

Bezoek van huisarts

De huisartsenvereniging zegt die zorg 's nachts te kunnen garanderen. De rijafstand vanuit Alphen, Leiden en de Bollenstreek naar Leiderdorp valt binnen de wettelijke norm van 30 minuten. Mensen die niet zelfstandig naar Leiderdorp kunnen komen, krijgen thuis bezoek van een huisarts.

SHR-directeur Immie Boomgaardt: 'Dat garanderen we net zo stellig als we nu al doen. Waar wij voor staan, is dat mensen die acute zorg nodig hebben dat ook daadwerkelijk krijgen.'

LEES OOK: 'Spoedhulp Alphen moet gegarandeerd zijn bij 's nachts sluiten huisartsenpost'