Broer doodgestoken Bilal over fatale steekpartij: 'Hij was mijn alles'

'Zijn laatste woorden waren: geef een kus aan mijn moeder op haar voorhoofd', zegt Volkan Aydin, de broer van de doodgestoken Bilal Aydin in een YouTube-video. De familie Aydin heeft de bekende online documentairemaker Salaheddine gevraagd om een video te maken over de fatale avond. Er gaan namelijk meerdere verhalen over de steekpartij rond en de nabestaanden willen op deze manier hun verhaal vertellen.

In de video van Salaheddine gaat Volkan in op wat er zaterdagavond 21 december gebeurde aan de Haagse Goudriaankade. Hij vertelt dat op de bewuste avond een neef in een groepsapp in paniek om hulp riep, omdat hij net was beroofd. Bilal had die oproep niet gezien en werd daarom opgebeld.

Volkan en Bilal waren samen thuis toen het telefoontje kwam. Nog steeds aangeslagen door de moord op zijn broertje vertelt Volkan vervolgens het hele verhaal. 'Bilal zei dat Tufan was lastiggevallen en dat hij hem moest helpen. Voordat ik wat terug kon zeggen, rende hij naar de gang, pakte zijn jas en vloog de deur uit.'

De YouTube-video die Salaheddine maakte voor de familie Aydin.

'Bilal, Bilal, wacht op je broer'

Volkan stond vervolgens op en dacht bij zichzelf: het zijn jongeren, die vechten onderling, maar het komt wel goed. Ik hoor het vanzelf wel. 'Maar ik kreeg een vies gevoel', vervolgt Volkan. 'Iets klopt hier niet en ik rende achter Bilal aan. Hij had ondertussen een voorsprong, omdat ik twijfelde. Hij was snel en ik riep nog: Bilal, Bilal, wacht op je broer.'

Ondertussen was Bilal al naar de Goudriaankade gesneld en stond met zijn gezicht tegen het gezicht van een van de jongens, die zijn neefje had beroofd, aan. 'Toen ik dat zag, liep ik rustig naar hem toe', zegt Volkan. 'Dit omdat ik dacht dat hij het ging uitpraten en ging zeggen: Waarom hebben jullie mijn neefje lastiggevallen? Geef zijn geld terug!'

Laatste woorden

'Daarna ging alles zo snel. Ik keek even naar beneden en naar boven en toen zag ik ze met zijn allen op mijn broertje springen. Het waren vijf of zes jongens. Ik zag dat er steekbewegingen werden gemaakt. Ik was te laat en raakte in shock. Ik zag Bilal weglopen en hij keek naar mij. Ondertussen liepen de jongens weg en rende ik achter hun aan. Want ik dacht: met mijn broertje komt het wel goed. Hij is een sterke jongen. Iedereen kent hem, hij is een echte doorzetter.'

Het liep fataal af. Bilal ging dood op de koude klinkers. 'Hij is op de verkeerde plek geraakt. Ze zeggen dat hij nog om mij heeft geschreeuwd en tegen een buurtgenoot heeft hij gezegd: "Geef mijn moeder een kus op haar voorhoofd en zeg dat ik veel van haar hou." Het waren zijn laatste woorden.'

'Gouden jongen met een gouden hart'

De vriend en buurtgenoot beaamt dit in de YouTube-video. Hij was erbij toen Bilal stierf. 'Ik was onderweg naar huis en reed langs de Goudriaankade', verklaart hij. 'Toen zag ik Bilal, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ik ben naar hem toegegaan en zag dat hij twee steekwonden had. Ik heb gedaan wat elke vriend zou doen. Ik heb mijn jas en trui uitgedaan. Vervolgens mijn trui om zijn buik gebonden, want hij had een steekwond in zijn buik. Ook had hij een steekwond in zijn kaak. Mijn hand heb ik op zijn kaak gelegd. Ik zat onder het bloed en toen kreeg ik het besef: gaat hij dood of niet?' Uiteindelijk zou Bilal die zaterdagavond sterven.

'Hij was het liefste broertje dat je ooit kan hebben', zegt Volkan. 'Hij was mijn alles. Hij was mijn beste vriend, mijn broertje en ik hou echt veel van hem. Hij was een gouden jongen met een gouden hart.'

'Honderd broertjes bijgekregen'

De dood sloeg bij Volkan in als een bom, maar heeft hem inzicht gegeven. 'Het heeft mij dichter bij de islam gebracht. Jongeren van tegenwoordig zijn niet echt bezig met het geloof tot er zoiets gebeurt. Eigenlijk is dat slecht.' Het geloof kwam helemaal terug bij het afscheidsritueel. 'Toen ik mijn broertje ging wassen, was hij koud. Het enige wat hij meenam was een witte doek. Hij had geen dure spullen. Geen merkbroek, geen merkschoenen Geen juwelen, geen Rolex, niets. Uiteindelijk heb je daar niets aan, je neemt niets mee. Alles laat je hier. Alles.'

Volkan krijgt veel steun van de mensen uit de buurt in de Haagse wijk Laak. 'God heeft een broer van mij gepakt, maar honderden broertjes gegeven', zegt hij. 'Dus ik ben blij. Ook al kan niemand zoals mijn broertje zijn. Hij blijft nummer één, maar ik ben niet alleen. Ook mijn moeder en vader hebben zoons erbij gekregen. We zijn een grote familie. Laak for life.' Dat was ook goed te zien toen hij werd herdacht bij voetbalclub Laakkwartier waar hij speelde. Voor de herdenkingsbijeenkomst op het voetbalveld was massale belangstelling.

Waterputten slaan

De familie Aydin houdt een inzamelingsactie. 'Jullie kunnen wat doen voor mijn broertje', zegt Volkan. Iedereen die Bilal een warm hart toedraagt kan doneren. De familie wil waterputten laten slaan en andere goede doelen ondersteunen in zijn naam. Onder de YouTube-video is een link te vinden waarna je op een website terechtkomt waarop je kunt doneren.

