Hoe een TU-student met een wapen vijf jaar geleden het NOS-journaal platlegde

Twee politiebussen sluiten de Nieuwkoopseweg in Nootdorp af. Verderop staan meer agenten te wachten. Het sneeuwt en het is koud. De Nieuwkoopseweg is een smal weggetje tussen tuinbouwbedrijven door, dat van Nootdorp naar Pijnacker leidt. Halverwege is een bruggetje. Daar is de weg hermetisch afgesloten. Bij een bedrijf rechts van de weg staan politieauto's en wordt met grote schijnwerpers het terrein verlicht.

Huiszoeking bij het huis in Pijnacker | Foto: ANP

Het is het woonhuis van Tarik die enkele uren daarvoor wereldnieuws werd, door gewapend zendtijd te eisen in het NOS-journaal. Nu doorzoekt de politie het huis waar hij bij zijn moeder woont.

Even voor 20.00 uur die avond komt Tarik aan bij het gebouw van de NOS op het mediapark in Hilversum. In zijn tas zit een gaspistool en een briefje waarop staat dat hij zendtijd eist in het achtuurjournaal. De jongen twijfelt nog over zijn daad, doet buiten net of hij aan het telefoneren is, maar als hij oogcontact krijgt met de bewakers in het pand stapt hij het gebouw binnen. Er volgt een korte woordenwisseling met de portiers over 'wat hij komt doen' en dan geeft hij hen het briefje. Even later zet hij zijn eis kracht bij door het gaspistool te laten zien.

Het briefje dat Tarik liet zien aan de beveiligers | Foto: videostill

'Leugens van de NOS'

Tarik wil rechtstreeks op televisie een betoog houden over de 'fundamenten van het monetaire systeem'. Die deugen volgens hem niet. Hij kiest voor het NOS Journaal omdat die omroep zijns inziens het nieuws manipuleert. Daarvoor zegt hij bewijzen te hebben. Een beveiliger van de NOS loopt met Tarik naar de regieruimte van het journaal, waar iedereen bezig is met de uitzending van het achtuurjournaal. NOS-verslaggever Martijn Bink staat klaar voor een live-gesprek met de presentator een verdieping hoger. Bink ziet Tarik binnenkomen. Uiteindelijk wordt gijzelnemer naar een lege studio gebracht waar de dagjournaals vandaan komen, maar waar verder niemand is. De 20-jarige student laat de beveiliger meelopen.

De uitzending van het achtuurjournaal wordt opgeschort, iedereen moet weg uit de studio en ook de volledige NOS-redactie wordt hals over kop ontruimd. De gijzeling wordt heel serieus genomen, want een paar weken eerder pleegden terroristen een aanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo. Twaalf mensen kwamen daarbij om, elf anderen raakten gewond. Nu staat er een gewapende man op de nieuwsvloer van de NOS. Niemand weet of hij alleen is of dat er ergens anders op het mediapark handlangers staan. Tarik zelf heeft een oortje in en doet net alsof hij contact heeft met anderen.

'Laat dat wapen vallen, nú!'

In de studio van de dagjournaals waar Tarik naartoe is gebracht staan camera's die het hele tafereel registreren. Maar er is geen uitzending. Op beelden is te zien dat Tarik, in pak en met een stropdas om, onrustig heen en weer drentelt achter de presentatiedesk. De portier is niet te zien. Die staat bij de deur en klinkt heel rustig. Hij praat met Tarik. 'Ik ben net zo zenuwachtig als jij'. Tarik zelf is heel beleefd. Het pistool wijst met de loop naar de grond.

Buiten komen de eerste politie-eenheden aan. Agenten gaan naar boven en met de hand aan het pistool lopen ze door een ruimte die langs de tv-regie loopt en uitkomt bij de deur van de redactie. Direct na die deur is de studio waar Tarik nog altijd heen en weer loopt. Hij wordt ongeduldig, zucht diep en zegt tegen de portier: 'Dit duurt te lang'. Hij ziet ook dat de politie buiten de studio staat. 'Wat gaat u doen?', vraag hij nog.

Gewapende agenten bestormen de studio | Foto: videostill

Dan stormen agenten de studio binnen. Geen speciaal arrestatieteam, maar agenten in een normaal uniform, met kogelwerende vesten en nu met getrokken pistool schreeuwen naar Tarik. 'Laat dat wapen vallen. LAAT DAT WAPEN VALLEN, NU.' De student doet dit meteen en steekt zijn handen in de lucht. 'Bij iedere verdachte beweging wordt geschoten, is dat begrepen?', roept een agent als Tarik op de grond ligt en wordt aangehouden.

Actie van een eenling

Als snel blijkt dat er geen terroristen op het mediapark rondlopen. Tarik is een eenling die deze actie alleen pleegt. Later zegt hij hierover dat het 'niet zo'n slimme actie' is. In het briefje dat hij overhandigde aan de portiers stond dat er contact was met een hackerscollectief, en tegen de portier zei Tarik dat hij informatie had van inlichtingendiensten en 'ze die openbaar wilden maken'. Daarvan is in het onderzoek na de daad niets gebleken. Ook op de computer van Tarik die is onderzocht zijn geen bewijzen hiervoor gevonden.

Tarik wordt in juli 2015 door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 2,5 jaar cel waarvan vijftien maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig aan gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. De student uit Pijnacker is het niet eens met die straf en gaat in beroep. Vervolgens valt de straf hoger uit: drie jaar en vier maanden cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij stapt nog naar de Hoge Raad, maar die wijst de zaak af en dus is de straf definitief.

Door met zijn leven

Na vijf jaar willen direct betrokkenen niet meer praten over de gebeurtenissen van 29 januari 2015. Tariks advocaat heeft nog sporadisch contact, maar wil de zaak niet oprakelen en het NOS Journaal laat weten dat er inmiddels wel voldoende is teruggeblikt. Tarik heeft zijn leven en zijn studie weer opgepakt.