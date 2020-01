Werkgroep voor nieuwe gedragscode Alphen: 'Kan geen kwaad regels door te lopen'

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat een nieuwe gedragscode opstellen voor bestuurders van de stad. Een werkgroep, bestaande uit leden van alle politieke partijen, gaat deze nieuwe code opstellen. De nieuwe code moet zoveel mogelijk overeenkomen met de landelijke richtlijnen. 'Een hele werkgroep klinkt heel zwaar, maar na het gelazer van vorig jaar hebben we gemerkt dat het niet overbodig is om de regels even met zijn allen door te lopen', vertelt NieuwElan-fractievoorzitter André de Jeu in een eerste reactie.

De gemeente Alphen heeft nu al een richtlijn voor haar bestuurders, maar deze is strenger dan de landelijke richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Burgemeester Liesbeth Spies hield zich aan de landelijke richtlijnen, die aangeven dat burgemeesters veertien procent van hun salaris mogen bijverdienen met neveninkomsten. In de richtlijn van de gemeente Alphen staat echter dat de burgemeester alle inkomsten terug moet betalen aan de gemeente.

Burgemeester Spies heeft drie nevenfuncties, en ontvangt hiervoor ongeveer 30.000 euro per jaar voor. Hierdoor zou de burgemeester in vijf jaar tijd bijna honderdduizend euro onterecht niet aan de gemeente hebben terugbetaald. Spies moest zich in de gemeenteraad verantwoorden, maar hoefde het bedrag niet alsnog terug te betalen.

'Eer en geweten'

'Ik verkeerde in de overtuiging dat ook in Alphen aan den Rijn de wettelijke bepalingen rond de afdracht van neveninkomsten van toepassing waren', verklaarde Spies tegen de gemeenteraad. 'De afgelopen jaren heb ik naar beste eer en geweten gehandeld en heeft er jaarlijks conform de wettelijke bepaling een verrekening en afdracht van neveninkomsten plaatsgevonden.'

De gemeenteraad wil nu een nieuwe gedragscode opstellen, een die meer in lijn ligt met de gemeentewet. 'Er ligt een handreiking van de VNG uit 2015, maar daar hebben we in Alphen overheen gekeken', legt De Jeu uit. 'Met die richtlijnen hadden we de problemen van nu niet gehad. Dus we gaan deze leidraad zeker overnemen.'

Geen rocketscience

Toch wil de gemeenteraad deze nieuwe gedragscode niet zo maar invoeren. In het fractievoorzittersoverleg van afgelopen dinsdag is afgesproken dat er een werkgroep komt die de nieuwe regels op moet gaan stellen, waarbij elke fractie een lid af mag vaardigen. 'Een werkgroep klinkt heel zwaar, dat geef ik toe', zegt De Jeu. 'Maar we hebben nu in de praktijk gemerkt waar we tegen aan kunnen lopen. Dus we willen wel even met elkaar kijken wat er in de leidraad staat. Vorige keer hebben we hem niet goed gelezen, dus het kan geen kwaad om de nieuwe gedragscode even door te lopen. Maar het zal geen rocketscience worden.'