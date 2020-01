Nasleep brand: 'Alles wat de verzekering niet dekt, claimen we bij Shurgard'

De brand legde meerdere bedrijven in de as | Foto: Omroep West

Gedupeerden van de grote brand bij opslagbedrijf Shurgard in Zoetermeer zijn van plan om een rechtszaak te beginnen tegen het bedrijf. Huurders van de opslagruimtes verwijten Shurgard dat ze met de sloop van het pand op een onwettige manier spullen vernietigen die mogelijk de brand hebben overleefd. 'Simpel gezegd is dit stelen. Gedupeerden wordt het recht ontnomen om te kijken wat er van hun spullen over is', zegt schade-expert Jeroen Bolier, die ruim driehonderd huurders juridisch bijstaat.

Het pand aan de Industrieweg in Zoetermeer brandde in de nieuwjaarsnacht af, net als een ijzer- en papierhandel. Maandag is het ruimen van de puinhopen begonnen, zonder dat huurders toegang hebben gekregen tot hun boxen, voor zover daar iets van over was. Shurgard zegt dat alle spullen hoogstwaarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd. 'Helaas is het gebouw door de verwoestende brand grotendeels ingestort en is hierdoor asbestvervuiling over het hele terrein ontstaan. Shurgard heeft van de gemeente Zoetermeer en de omgevingsdienst Haaglanden opdracht gekregen om het terrein veilig te maken door het vervuilde puin op een gecontroleerde manier te ruimen', liet het bedrijf eerder weten.

Bolier en de gedupeerden geloven de lezing van het opslagbedrijf niet en wilden een kort geding aanspannen om de sloop per direct te stoppen. Daarna zou er een plan moeten worden gemaakt om eventueel intact gebleven eigendommen terug te geven aan de eigenaren. 'Er moet nog wat te redden zijn, daarvan zijn we overtuigd.' Maar vrijdag is afgezien van het kort geding: 'De sloop is al zo ver, dat het waarschijnlijk al te laat is op het moment dat de rechter zich erover buigt', zegt Bolier.

Mogelijke miljoenenclaim

In plaats van het kort geding, wordt nu een collectieve rechtszaak voorbereid. De inzet wordt een schadevergoeding voor de gedupeerden. 'Ze nemen op een onwettige manier goederen van mensen weg. We maken schadelijsten en alles wat niet door de verzekering wordt gedekt, claimen we bij Shurgard. Dat kan een bedrag van enkele miljoenen euro's worden.' Bolier staat 342 gedupeerden van de brand bij. 'Die worden allemaal geïnformeerd. Ik denk dat er zeker driehonderd mee willen doen', zegt hij. De voorbereiding van de rechtszaak zal enkele weken in beslag nemen, denkt de schade-expert.

Shurgard laat in een reactie weten erg mee te leven met alle betrokkenen en ernaar te streven om iedereen de beste nazorg te bieden. Verder zegt het bedrijf dat naar aanleiding van de brand alle procedures zijn gevolgd zoals afgesproken met lokale overheden, veiligheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen.

LEES OOK: Gedupeerden boos op Shurgard om opruimplannen na brand: 'Belangrijk afscheid te kunnen nemen'