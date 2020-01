Quick Boys-speler Tommy Bekooij kan geen lelijke doelpunten maken

'Ja, het gaat lekker', zegt Bekooij lachend. 'Ik sta nu al op tien doelpunten en ik hoop dat ik die lijn in de tweede seizoenshelft door kan trekken.' Bekooij - die afgelopen zomer overkwam van VVSB - wordt inmiddels alom gecomplimenteerd vanwege de schoonheid van zijn treffers. 'De makkelijkste zijn natuurlijk de intikkertjes, maar als ik ze op deze manier kan maken dan doe ik dat graag natuurlijk. Ze zitten er allemaal in: vrije trappen, stiffies, het gaat lekker. Maar ik wil ze ook wel simpel intikken hoor, ieder doelpunt telt.'

Een geheim heeft Bekooij niet. Het is pure intuïtie. 'Uit het niets doe je dingen, er zit niet echt een geheim achter. Maar ik weet wel precies wat ik doe.' En wat is de mooiste volgens de meester zelf? 'De 1-1 tegen Scheveningen. Ik kap die verdediger uit en stift de bal langs de keeper. Ja dat was een mooie goal.'

Blauwe schoenen, rode schoenen

Een andere doelpuntenmaker bij Quick Boys is de nieuwe aanwinst Olaf van der Sande. Hij kwam tussentijds over van Spakenburg en scoorde zaterdag tegen De Treffers. Dat deed hij op rode schoenen, terwijl hij eerder die dag een hagelnieuw paar blauwe kicksen had gekregen van de Quick Boys-fans. 'Ik kwam hier binnen op oranje schoenen', vertelt Van der Sande.

'Maarja, dat kan hier natuurlijk niet en dus kreeg ik mooie blauwe van de aanhangers. Die heb ik dan maar meteen aangetrokken tegen De Treffers. Maar het veld was daar zo slecht dat ik in de tweede helft over ben gestapt naar mijn rode 'pinnen'. En met die schoenen scoorde ik. Het was natuurlijk nog mooier geweest als ik met de blauwe gescoord had.'