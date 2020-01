Fons Groenendijk over incidenten met China: 'Geld om te investeren hadden wij nooit gekregen'

Groenendijk doet vrijdag in TV West Sport voor het eerst zijn verhaal over z'n vertrek bij ADO. 'Ik heb de afgelopen weken bewust elk interview afgehouden, ik wilde tot rust komen na vier intensieve jaren. Dat laat je niet zomaar achter je. Er is ook al belangstelling van clubs, maar ik merkte als ik daar over nadacht dat ik meer tijd nodig heb.'

ADO is met Alan Pardew als coach een nieuwe weg ingeslagen, er zijn zes nieuwe spelers gehaald deze winter. Hoe kijk je daar naar?

Ja, natuurlijk verbaast het me dat er nu wel geld is, ik heb die signalen nooit gekregen. Heb er vaak om gevraagd, in de zomer al, want de groep die we hadden moest echt op de schop. De selectie hadden we de afgelopen seizoenen echt uitgeknepen en belangrijke spelers waren vertrokken. Maar in plaats van dat we konden investeren in de selectie, kreeg ik te horen dat er geen budget was en dat er zelfs zes ton van af ging.

Waarom wilde de eigenaar niet investeren? Kregen jij en technisch manager Jeffrey van As niet het idee dat de Chinezen van jullie af wilden bij ADO?

Ik had een hoop krediet. Ik vroeg geld voor spelers waarmee we de volgende stap konden maken. Er zijn in de zomer goede spelers weggegaan bij de club, voor veel te weinig geld trouwens. Dat leverde 1,4 miljoen op en als je dan de zes ton erbij optelt die van het budget af ging in de zomer, dan heb je twee miljoen euro. Daar kun je wat mee.

Wij hebben met zoveel spelers gesproken, interessante spelers voor ADO. Als het geld er toen was geweest, had de kleedkamer er in de zomer al heel anders uitgezien. En daarom heb ik de beslissing genomen om op te stappen bij de club, in de hoop dat het geld voor versterkingen dan wél los zou komen. Ik hoopte dat wat er nu bij ADO plaatsvindt zou gebeuren. Ook al is dat persoonlijk financieel slecht voor mij, want mijn contract dat nog anderhalf jaar doorliep bij ADO ligt nu in de Hofvijver.

Er zijn wel wat incidenten geweest. Zo liep een mailwisseling met Wang hoog op - Fons Groenendijk

Maar je had geen garantie dat door jouw vertrek het geld voor spelers er zou komen...

Nee, maar vaak gebeurt dat wel in dit soort situaties. Ik heb een signaal willen geven dat het nu menens is met de club. Misschien gebeurt er dan wel wat en worden mensen wakker. Bovendien had ik al meerdere malen bij de directeur aangegeven dat het echt, maar dan ook écht niet meer kon op deze manier. Er moest concurrentie en kwaliteit bij in de groep. We hebben alles geprobeerd als staf, elke dag. Maar de counter was weg uit de ploeg, de creativiteit was weg, de verschilmakers hadden we niet meer. En als je dat soort spelers niet direct terug hebt in je selectie, dan heb je als ADO wel een probleem.

Jij was het afgelopen half jaar, net als Van As kritisch op grootaandeelhouder United Vansen. Jullie waren het niet eens met het feit dat jullie niet betrokken waren bij de aanstelling van de nieuwe directeur Mohammed Hamdi en uitten dat in TV West Sport. Hui Wang was op zijn beurt ontevreden dat de Chinese speler Yuning Zhang vrijwel nooit speelminuten kreeg bij ADO. Heeft dat denk je meegespeeld in de beslissing van de Chinezen om jullie geen budget te geven voor versterkingen dit seizoen?

Ja, dat heeft zeker een rol gespeeld. Jef (Van As, red.) en ik hadden dat geld nooit meer gekregen, omdat er toch wel het nodige gebeurd is. Ik heb in die vier jaar bij ADO sowieso weinig contact gehad met China, en er zijn inderdaad ook wel wat incidenten geweest. Zoals je zegt het niet spelen van Zhang, mijn interview hier op de bank van TV West Sport van een paar maanden geleden, ja dat heeft ook geen goede rol gespeeld. Na die uitzending is het nodige gebeurd. Ik kreeg een boze mail van Wang, die had het hele interview met mij gezien. De nieuwe directeur (Mohammed Hamdi, red.) raadde me aan om die boze mail van Wang maar niet te beantwoorden. Maar iedereen die me een beetje kent, weet dat ik dat natuurlijk wel heb gedaan. Ik heb ook alle mensen in de cc geplaatst die Wang in de cc had gezet, dus dat liep ook nog wel hoog op.

Hoe zie je nu de toekomst van ADO, komt het goed met de samenwerking? Want daar ben jij nu blijkbaar over gestruikeld.

Heel eerlijk, ik had gehoopt dat ADO een keer los zou komen van China. Het is gewoon een andere cultuur, daar moet je in geloven of niet. Er is een nieuwe directeur gekomen, maar de tentakels vanuit China gaan steeds dieper de club in. Dat merk ik binnen alle geledingen binnen ADO. En er zitten nu ook mensen bij ADO die via allerlei omwegen toch weer binnenkomen, die eerst honderd procent tegen China waren en er nu weer volledig in mee gaan. Mensen die je normaal gesproken alleen om een mening vraagt als de keuken van het spelershome een nieuw behangetje moet hebben. En die nu weer volop in de schijnwerpers staan, da's ook jammer vind ik aan dit hele verhaal.

De tentakels vanuit China gaan steeds dieper de club in. Dat merkte ik binnen alle geledingen binnen ADO - Fons Groenendijk

Maar ik kijk terug op goede jaren bij ADO, al was het laatste seizoen slecht. Het heeft geen zin om rancuneus te zijn, dat ben ik ook niet. Het is alleen heel erg jammer dat wij de volgende stap niet hebben kunnen zetten met ADO.

Kijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport.