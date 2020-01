Dertiende kort geding Yilmaz: schutter 't Koetsiertje wil naar het buitenland

Cevdet Yilmaz heeft voor de dertiende keer een kort geding aangespannen tegen de Staat. De man die zes mensen vermoordde in het Delftse café 't Koetsiertje strijdt opnieuw voor gratie. Ook wil de man zijn familie in het buitenland kunnen bezoeken. Het kort geding dient donderdag bij de rechtbank in Den Haag.

Yilmaz zit een levenslange gevangenisstraf uit nadat hij in 1983 zes willekeurige cafébezoekers doodschoot. Yilmaz woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis, maar moet zich aan diverse voorwaarden houden. Een van deze voorwaarden is dat hij het land niet mag verlaten. De afgelopen jaren heeft Yilmaz meerdere gratieverzoeken gedaan. Mocht een dergelijk verzoek worden gehonoreerd, dan vervallen de voorwaarden waar hij zich aan moet houden en kan hij zich in het buitenland gaan vestigen, zoals hij graag wil.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft de gratieverzoeken tot nu toe steeds afgewezen. 'Gratie is niet verantwoord', is de mening van de minister. De advocaat van Yilmaz, Romke Wybenga, legt uit waarom hij opnieuw naar de rechter gaat. 'We hebben de afgelopen jaren veel succes geboekt, zoals wonen buiten de gevangenis en Yilmaz is aan het werk, dat kunnen niet alle levenslang gestraften zeggen. Maar gratie, dat ontbreekt nog en de minister weigert dat te verlenen.'

Geen goede argumenten

Yilmaz heeft de door de minister afgewezen gratieverzoeken steeds aangevochten. 'Het Hof in Den Haag heeft tot twee keer toe geoordeeld dat minister Dekker geen goede argumenten heeft om het gratieverzoek af te wijzen en dat hij een nieuw besluit moet nemen. In alle gevallen heeft de minister ook in een nieuw besluit het gratieverzoek afgewezen. 'Er is een status quo ontstaan', geeft Wybenga toe.

Tijdens de behandeling donderdag wordt niet alleen de gratie van Yilmaz besproken, vertelt Wybenga. 'Het gaat ook op de opschorting van het toezicht vanuit de kliniek. Minister Dekker heeft al toegegeven dat het weigeren van het gratieverzoek geen enkel doel dient. Dus dan is het ook logisch dat de beperkingen worden opgeheven. Het moet mijn cliënt vrijstaan om als elke andere Nederland vrij het land in en uit te kunnen reizen, zodat hij zijn familie in het buitenland kan bezoeken.'

Wybenga gaat donderdag met vertrouwen naar de rechtbank. 'De minister heeft duidelijk geen zin om mijn cliënt gratie te verlenen. Normaal is dertien het ongeluksgetal, maar ik zit vol positivisme. We hebben al veel bereikt, en hopelijk volgt er met gratie nu ook het sluitstuk.'

