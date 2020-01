Westland slibt dicht: 'We kunnen best wat kassen opofferen voor woningbouw'

Bram en zijn vriendin Lisanne hebben eindelijk een woning gevonden in Wateringen. 'We hebben maanden gezocht,' vertelt het stel. 'Alle woningen die we graag wilden, waren veel te duur, of ze waren meteen verkocht. Huizen voor jonge starters zijn er bijna niet in Westland.'

Zij zijn niet het enige stel dat al maandenlang moedeloos zoekt naar een woning in Westland. Het kassengebied is onverminderd populair als woongebied. Per jaar komen er zo'n 2.000 inwoners bij en als die trend doorzet, telt het Westland over pak 'm beet vijftien jaar meer dan 140.000 inwoners.

Westland verkopen

De politiek erkent het probleem ook. 'Het Westland slibt dicht, het wordt een uitdaging om dat probleem op te lossen', aldus fractievoorzitter Dave van Koppen van coalitiepartij LPF Westland. 'Als we hier met elkaar prettig willen blijven leven en dingen willen doen, dan moeten we nu al nadenken over hoe we al die mensen gaan huisvesten', zegt ook Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.

LPF Westland heeft wel een idee. 'Wij willen best wat kassen opofferen voor woningbouw', zegt Van Koppen. 'Woontorens voor jonge starters zijn hard nodig.' Keizer is het daar deels mee eens: 'Je kunt wel de hoogte in, maar al die mensen moeten ook over de wegen en onze infrastructuur is daar niet op berekend. We moeten echt met elkaar de discussie aan waar we naartoe willen met dit gebied. Het is niet zo dat we Westland willen verkopen, maar we zijn wél voorstander om oud glas te saneren ten gunste van innovatieve tuinbouwbedrijven die ons verder kunnen helpen. We willen dat Westland koploper blijft als het gaat om tuinbouwkennis. Maar we moeten ons gebied anders gaan indelen.'

Economische motor

Maar zomaar kassen saneren is niet zo eenvoudig. Door de provincie Zuid-Holland is een glasareaal vastgesteld, dat nu staat op 2.300 hectare. 'Dat aantal is de afgelopen tien jaar al teruggeschroefd', zucht Piet Zwinkels. Het gaat de voormalig radijsteler aan het hart. Twee jaar terug verkocht hij zijn kas aan de gemeente omdat er geen opvolger was binnen zijn bedrijf en de gemeente graag woningen op zijn grond wilde bouwen.

'Als er straks nóg meer glas gaat verdwijnen dan haal je echt de economische motor uit Westland. Jonge ondernemende gasten zullen Westland uittrekken als de gemeente deze kant op gaat', aldus Zwinkels. Eén van die jonge kwekers is John Overgaag, paprikakweker in De Lier. 'Ik vind het vooral jammer dat de gemeente deze dingen roept, terwijl er nog geen concreet plan is; of een gesprek met ons.'

Vol is vol

Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland ziet wel in dat het Westland steeds voller wordt. 'Maar Westland is glastuinbouw en glastuinbouw is Westland. Die economische kracht, die beschermen wij. Uiteraard willen we best het gesprek aangaan, hoe we het probleem van de drukte kunnen oplossen. Onze tuinders willen ook graag een huis voor hun zoon en hun arbeidsmigranten.'

De provincie moet uiteindelijk groen licht geven voor het saneren van kassen en laat weten dat ze vooralsnog kritisch tegenover de plannen staan.

Vooijs denkt dat de gemeente een grens zou moeten stellen. 'Vol is op een gegeven moment ook gewoon vol. Of de gemeente moet een hele andere kant op willen en gewoon één grote Vinexwijk van Den Haag worden, maar dan gaan we geen Westland meer heten.'

De hoogte in

Ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) van de provincie Zuid-Holland wil dat er niet gerommeld wordt aan de glastuinbouw: 'Zet die glastuinbouw op één', zei ze in het TV West Nieuws. Maar er moet volgens haar wel wat gebeuren in het Westland. 'We moeten gaan verkavelen. Kleine kassen die versnipperd liggen moeten gaan vergroten. We moeten grotere kavels krijgen, ook voor de modernisering.'

Daarnaast vindt ze dat de gemeente ook moet kijken naar het verdichten van de bestaande kernen. En dan moeten we toch de hoogte in zegt Bom-Lemstra. 'Dat klinkt altijd slecht in het Westland, en ik ben een Westlander, maar algemeen beleid in de provincie en heel Nederland is dat we de hoogte in moeten. Om ook die economie te sparen.

'In Westland zeggen we altijd "vier hoog is al een wolkenkrabber", dat is het algemene gevoel hier, maar je moet toch die afweging durven maken. Maar het geld dat verdiend wordt met woningbouw, moeten we terugsluizen in dat gebied en niet in de zakken van grote investeerders.'

