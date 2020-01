Remkes laat extern onderzoek doen naar integriteit bij gemeente Den Haag

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Remkes dat integriteit een 'actueel thema' is in Den Haag. In de wet staat dat het zijn taak is om die te bevorderen. Het is één van de onderwerpen die hij sinds hij werd benoemd als waarnemend burgemeester 'met voorrang' heeft opgepakt. De burgemeester: 'Mijn visie is dat de gemeente Den Haag een betrouwbare partner moet zijn voor bewoners en bedrijven in de stad.'

Daarom moet over het onderwerp in het stadhuis veel worden gepraat. 'Raadsleden, bestuurders en ambtenaren van Den Haag moeten integriteit als een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van hun manier van werken zien.'

Scherper

Behalve dat een extern bureau onderzoek gaat doen, komt de burgemeester zelf ook met een aantal voorstellen en maatregelen. Zo wil hij de regels en protocollen die nu op het stadhuis gelden, tegen het licht houden. En als dat kan, worden deze nog 'duidelijker, scherper of indringender'.

Maar regels alleen zijn niet voldoende. De ambtenaren, raadsleden en bestuurders moeten er ook naar handelen. Daarom moet integriteit worden 'ingebed in onze manier van werken, cultuur en omgangsvormen, zowel bestuurlijk als ambtelijk', stelt Remkes.

Maatregelen

Daarvoor treft hij een reeks aan maatregelen. De eerste is dat er goede regels moeten komen. Daarom gaat hij kijken of de huidige moeten worden aangepast. Verder worden risico's voor integriteit in beeld gebracht bij gemeentelijke projecten, het verlenen van vergunningen en het nemen van besluiten. Een maatregel die Remkes al heeft ingevoerd, is dat wethouders worden gescreend. Daar blijft het niet bij. Remkes wil ook veel aandacht voor nevenfuncties van bestuurders, ambtenaren en raadsleden. Die moeten, als het aan hem ligt, ook worden onderzocht op mogelijke conflicten en openbaar worden gemaakt.

Vanaf deze maand gaat Remkes met de wethouders sessies houden waarin integriteit en omgangsvormen het gespreksonderwerp zijn. Daarbij komen vragen aan de orde als: 'Hoe kan opgelegde geheimhouding gewaarborgd worden?', 'In hoeverre is een wethouder zelfstandig bevoegd om toezeggingen te doen?', 'Wat is de nut en noodzaak van dienstreizen?' en 'Hoe zit het met het aannemen van geschenken en met declaraties?'.

Vertrouwenspersonen

Verder heeft Remkes naast de vertrouwenspersonen die al op het stadhuis werken, een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon aangetrokken met 'ruime ervaring op het gebied van dilemma's in politiek-ambtelijke samenwerking'. Medewerkers die een vermoeden hebben van niet-integer gedrag van bestuurders en ambtenaren kunnen bij deze persoon terecht. Het gaat om een tijdelijke aanvulling van het bestaande 'vertrouwensnetwerk'.

Om de drempel te verlagen om meldingen te doen, gaat het college laten zien wat er met de meldingen gebeurt en wat de gemeente doet als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van schending. 'Wel met inachtneming van de privacyregels, maar verder zo open en transparant mogelijk.' Deze openheid zorgt volgens Remkes voor een veilig gevoel en het laat zien dat de gemeente integriteitsmeldingen echt serieus neemt.

Klachten

Remkes wil het ook makkelijke maken om eventuele klachten of zorgen op dit gebied aan te kaarten. Daarom komt er één centraal meldpunt, waar bewoners, bedrijven en ambtenaren al hun meldingen over vermoedelijke integriteitsschendingen kwijt kunnen. De burgemeester: 'Zij hoeven zich dan niet af te vragen bij welk loket ze terecht kunnen.'

De burgemeester erkent dat hij een 'ambitieuze visie' heeft. 'Dat is ook mijn bedoeling. Ik leg de lat bewust hoog, omdat een stad als Den Haag - Stad van Vrede en Recht - dit verdient.'

