ADO-trainer Alan Pardew kritisch na oorwassing: 'Veel om over na te denken'

ADO stond binnen een kwartier spelen al met 1-0 achter en zag in de tweede helft dat Utrecht nog drie keer scoorde. 'Het was een moeilijke avond voor ons', gaf Pardew toe. 'Utrecht gaf ons veel problemen. We zijn niet goed omgegaan met tegenslagen en we waren bij vlagen een beetje naïef. Er is veel om over na te denken en om aan te werken.'

ADO-speler Shaquille Pinas baalde niet alleen van de nederlaag, de verdediger liep ook zwaar geïrriteerd van het veld nadat hij boze Haagse supporters tot bedaren wilde brengen. 'Er was tumult en ik wilde ze rustig houden. Maar daar laat ik me nu verder niet over uit.'

'Dit was een offday'

'Ik ben boos omdat we de wedstrijd hebben verloren', vervolgde Pinas zijn verhaal. 'Dit was een offday, want ik weet dat we beter kunnen. Ik denk dat we nog wel erbovenop komen.'

