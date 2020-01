Man rijdt met 235 km/u over A4 en 180 km/u in bebouwde kom Rijswijk

Een snelheidsduivel is zijn rijbewijs kwijt, nadat met 235 kilometer per uur reed op de A4 bij Den Haag en vervolgens 180 kilometer per uur in de bebouwde kom in Rijswijk. Dat meldt de politie op Twitter.

De chauffeur werd bij een snelheidscontrole op de A4 bij Den Haag gespot toen hij 235 kilometer per uur reed op een plek waar je 100 kilometer per uur mag.

Agenten probeerden daarop de auto te stoppen door met de sirene aan achter de auto te rijden. Dat lukte niet, want de man probeerde er snel vandoor te gaan. Zo haalde hij op de A4 mensen van rechts in en negeerde hij in Rijswijk op de Prinses Beatrixlaan een rood stoplicht. De man reed daar volgens de politie 180 kilometer per uur.

Man aangehouden en rijbewijs ingenomen

In een woonwijk in Delft wist de politie de man tot stilstand te brengen, nadat hij bijna de macht over het stuur verloren had. De chauffeur is direct aangehouden, zijn rijbewijs en auto zijn ingenomen. Tegen de man wordt een proces verbaal opgemaakt en hij moet zich melden voor een cursus bij het CBR.

LEES OOK: Negen rijbewijzen ingevorderd op de A4, snelheidsduivel tikt 195 km/u aan