Toch nog met Kâhwe Klâhwe op oude brommers dwars door Den Haag

Een paar honderd Puch en Tomos brommers tuffen komende zondag door Den Haag tijdens de 31e editie van Kâhwe Klâhwe. Vorig jaar was het, met een dreigend dieselverbod, nog de vraag of de editie van 2020 door zou kunnen gaan. Het antwoord is dus ja. Vanaf volgend jaar moeten er, als dat verbod er eenmaal is, ontheffingen worden aangevraagd.

'Met zo'n ontheffing kan je een paar keer per jaar 12 uur rijden', vertelt Peter van den Bosch van de Loosduinse Puchclub. 'Dit jaar is er dus nog een Kâhwe Klâhwe-dag zonder vergunning. Vanaf volgend jaar gaan we met de deelnemers overleggen of ze 25 euro willen betalen voor zo'n ontheffing.'

De Puchclub heeft met wethouder Liesbeth van Tongeren afspraken gemaakt over een ontheffingsregeling voor oldtimers. Per kentekenhouder kan een ontheffing worden aangevraagd. Dat kost eenmalig 25 euro. Ook mensen die niet in Den Haag wonen kunnen een ontheffing aanvragen. De gemeente zal de regeling jaarlijks evalueren en eventueel aanpassen. Het zal dus ieder jaar de vraag zijn of de tocht kan plaatsvinden.

Rondje rijden

Voor er ontheffingen nodig zijn, is er echter nog de Kâhwe Klâhwe-tocht van zondag. 'We gaan lekker een rondje rijden. Dat doen we al jaren en iedereen is daar altijd erg enthousiast over', vertelt Peter. 'We rijden vanaf het Scheveningse strand door de stad naar het Plein. Daar bekijken we onder het genot van een hapje en een drankje elkaars Puchjes en dan rijden we weer terug.'

Kâhwe Klâhwe 2020 begint zaterdagavond met een feestje in Musicon. Zondag wordt om 12.00 uur verzameld bij Hart Beach op het strand van Scheveningen. De toertocht begint om 14.30 uur.

