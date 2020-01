Rijnsburg trekt aan het langste eind in doelpuntrijk duel, Katwijk blijft in spoor koploper

Rijnsburgse Boys heeft het Zuid-Hollandse onderonsje tegen Excelsior Maassluis met 4-3 gewonnen. Dani van der Moot maakte een kwartier voor tijd het winnende doelpunt voor 'de Uien'. Ook de Zuid-Hollandse teams ASWH en Noordwijk speelden tegen elkaar. Na negentig minuten stond de brilstand nog op het scorebord in Hendrik-Ido-Ambacht. Op de Krom won Katwijk met 2-0 van TEC uit Tiel. De Oranjehemden blijven daarmee in het spoor van koploper HHC Hardenberg dat op Houtrust met 3-0 won van Scheveningen. Quick Boys verloor in eigen huis van Jong Sparta: 1-3.

Zeven doelpunten werden er maar liefst genoteerd op de Middelmors in Rijnsburg. De gasten uit Maassluis maakten het eerste doelpunt na zeventien minuten. Daan Blij zette 'de Tricolores' op voorsprong tegen de Rijnsburgerse formatie. Die voorsprong werd een achterstand toen respectievelijk Jeffrey Jongeneelen, Dani van der Moot en Bert Koomen het vijandelijke doel wisten te vinden. Met een 3-1 stand en nog een half uur te spelen, leek de buit binnen voor de thuisploeg uit de Bollenstreek.

Dat was tegen de wens van Jeremy Moreno in. De aanvaller die in de rust werd gebracht maakte de aansluitingstreffer. Daarna deed ook Sefa Kurt een duit in het zakje voor Excelsior Maassluis en was de stand weer gelijk. Uiteindelijk mocht Rijnsburgse Boys het laatst lachen. Van der Moot maakte zijn tweede van de middag en zorgde voor drie punten. Door de overwinning staat Rijnsburgse Boys in de subtop van de tweede divisie.

Noordwijk speelt gelijk

Op bezoek bij rodelantaarndrager ASWH heeft Noordwijk niet kunnen winnen. In een vermakelijk duel werd er door beide teams niet gescoord. De ploeg van Kees Zethof was iets beter dan de gastheren uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar kon het lichte overwicht niet in doelpunten omzetten.

Tien minuten voor tijd mocht Martijn le Congé invallen bij Noordwijk. Het is zijn laatste wedstrijd voor de Duinwetering-bewoners. Hij gaat zich concentreren op een maatschappelijke carrière.

Scheveningen verliest van Hardenberg

Scheveningen blijft onderin de tweede divisie bivakkeren. Op Houtrust werd met 2-0 verloren van HHC Hardenberg. Op het koude veld bleven de teams de eerste helft in evenwicht. Scheveningen werd soms gevaarlijk en zag dat HHC moeite had om het spel te maken. De warme thee deed de gasten uit Hardenberg goed. Binnen drie minuten maakte Rick Hemmink de 0-1. Mehmet Aldogan had nog wel kansen op de gelijkmaker maar faalde. Uiteindelijk wist het effectieve Hardenberg wel te scoren.

Rob van der Leij verdubbelde tien minuten voor tijd de score. De aanvaller maakte zijn elfde van het seizoen. In blessuretijd werd het ook nog 0-3 door Jurjan Mannes. Daardoor boekte HHC een enigszins geflatteerde overwinning en blijft de ploeg koploper in de tweede divisie.

Robinson scoort voor winnend Katwijk

Katwijk blijft in het spoor van de lijstaanvoerder. In eigen huis wonnen de Krombewoners met 2-0 van TEC uit Tiel. Het eerste doelpunt was van Brendon Robinson. De afgelopen zomer van Scheveningen overgekomen voetballer heeft sinds het begin van de tweede seizoenshelft een basisplaats en bekroonde dit met een treffer na een kwartier spelen.

Vlak voor tijd werd het 2-0 voor de nummer twee van de tweede divisie. Aanvaller Marouane Afaker kon intikken nadat aanvoerder Robbert Susan hem vrij voor het doel zette. Het was zijn zesde doelpunt in de competitie.

Quick Boys verliest van talenten Sparta

Jan Willem Kamp maakte het enige Quick Boys-doelpunt op Nieuw Zuid. De middenvelder schoot na een half uur voetballen de 1-1 binnen. Jong Sparta was een kwartier eerder op voorsprong gekomen door Mohammed Tahiri.

Nog voor rust pakten de Rotterdammers alweer de leiding. Doelpuntenmaker Kamp had zijn tegenstander in eigen zestien onderuit gehaald. Sven Mijnans benutte de daaropvolgende strafschop. Na rust probeerde Quick Boys het wel, maar was het Jong Sparta dat scoorde. Chima Bosman gleed een schot van Tahiri langs zijn eigen doelman Paul van der Helm. Quick Boys staat dertiende in de tweede divisie.

Scoreverloop ASWH - Noordwijk: 0-0

Scoreverloop Scheveningen - HHC Hardenberg: 0-3 (0-0)

0-1 Hemmink

0-2 Van der Leij

0-3 Mannes

Scoreverloop Quick Boys - Jong Sparta: 1-3 (1-2)

0-1 Tahiri

1-1 Kamp

1-2 Mijnans

1-3 Bosman (eigen doelpunt)

Scoreverloop Katwijk - TEC: 2-0 (1-0)

1-0 Robinson

2-0 Afaker

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Excelsior Maasluis: 4-3 (1-1)

0-1 Blij

1-1 Jongeneelen

2-1 Van der Moot

3-1 Koomen

3-2 Moreno

3-3 Kurt

4-3 Van der Moot

