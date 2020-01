Landstede knikkert ZZ Leiden ondanks overwinning uit het bekertoernooi

Ondanks een overwinning op Landstede Hammers zijn de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden uitgeschakeld in het bekertoernooi. In Zwolle werd Landstede zaterdagavond met 92-80 verslagen, maar na de 88-72-nederlaag vorige week in de heenwedstrijd, was dat niet voldoende om een ticket voor de halve finale te bemachtigen.

Landstede was bekerhouder ZZ Leiden deze maand al twee keer de baas. In het bekertoernooi dus in de eerste wedstrijd van de kwartfinale. Een paar dagen na die nederlaag moest de ploeg van Rolf Franke ook in competitieverband een nederlaag slikken. Voor 'ZZ' was Landstede tot dit weekend dus even een heuse angstgegner.

In Zwolle ging Leiden zaterdag bij de rust met een verschil van negen punten (32-41) aan de leiding. In het derde kwart wist de thuisploeg steeds dichterbij te komen. Bij het ingaan van het vierde kwart was het verschil slechts één punt (63-64). In de laatste tien minuten zette Leiden een eindsprint in en werd de overwinning toch nog over de streep getrokken. Voldoende voor een plek in de halve eindstrijd was het niet.

Zeven jaar

Vorig seizoen won ZZ Leiden na zeven jaar ten koste van Landstede eindelijk weer eens het bekertoernooi. Twee jaar terug ging 'ZZ' in de bekerfinale vrij kansloos onderuit tegen Donar Groningen. In 2016 stond Leiden ook in de eindstrijd en was het met slechts één puntje minder dan tegenstander SPM Shoeters heel dicht bij (57-58).

In 2010 en 2012 kwam ZZ Leiden tegen ABC Amsterdam en Magixx Playing for Kidsrights wel als winnaar uit de bus.

