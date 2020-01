Indrukwekkend eerbetoon voor doodgestoken Bilal bij HVV Laakkwartier

Bij het eerbetoon waren naast de team- en andere clubgenoten van Bilal ook meerdere familieleden aanwezig. Een oom van Bilal zegt dat de herdenking hem goed doet: 'Bilal was een sociale jongen die altijd voor mensen klaar stond'. Ron Jansen, de voorzitter van de club, beaamt dat en voegt daaraan toe dat Bilal bij een andere club op een hoger niveau had kunnen spelen als hij dat had gewild. Hij koos er echter voor om bij zijn geliefde HVV Laakkwartier te blijven.

Bilal heeft veel voor zijn teamgenoot Ali betekend. 'Als je een band met hem hebt, gaat hij honderd procent voor jou. Zijn karakter was ook honderd procent goed. Hij was er altijd voor je. Hij zit gewoon diep in mijn hart. En dat blijft gewoon altijd zo.'

Rugnummer 10 voorlopig niet meer gebruikt

De moeder van Bilal kreeg aan het begin van de bijeenkomst een shirt met rugnummer 10 uitgereikt, het rugnummer dat haar zoon droeg. Uit eerbetoon wordt het rugnummer dit seizoen en het volgende seizoen niet meer gebruikt. Ook heeft de club in de afgelopen weken de reacties op het overlijden van Bilal in een boek verzameld. Ook dat wordt door Bilals moeder in ontvangst genomen. In de verzorgingsruimte van de club is daarnaast een muur beschilderd met een portret van Bilal.

Muurschildering van Bilal in verzorgingsruimte HVV Laakkwartier | Foto: Omroep West

HVV Laakkwartier herdenkt Bilal Aydin | Foto: Omroep West

HVV Laakkwartier herdenkt Bilal Aydin | Foto: Omroep West

Daarmee is de plechtigheid nog niet ten einde. Tijdens de warming-up droegen de spelers, zowel van Laakkwartier als van RKDEO, shirts met een foto van Bilal. Daarna werd voor de wedstrijd een minuut stilte in acht genomen. Ook de vader van Bilal schaarde zich tijdens de minuut stilte tussen de spelers van Bilals voetbalteam.

De vader van Bilal tussen de spelers tijdens de minuut stilte | Foto: Omroep West

Bilals teamgenoot Ali met een t-shirt om Bilal te herdenken | Foto: Omroep West

'We zijn echt sprakeloos'

De oom van Bilal, die namens de familie spreekt, zegt dat de familie erg onder de indruk is van het eerbetoon. 'We zijn echt sprakeloos. Een hele muur als herinnering aan hem. Dat vindt de familie geweldig. Het doet ze goed'.

HVV Laakkwartier wist de wedstrijd uiteindelijk niet te winnen. Vlak voor tijd moest de ploeg twee tegendoelpunten incasseren en eindigde de wedstrijd in 2-3.

