Holocaustmonument 'Levenslicht' onthuld bij herdenking in Den Haag

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting 6 miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova's Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool van de Holocaust. De Holocaust wordt ieder jaar herdacht, maar dit jaar is er extra aandacht voor de herdenking omdat het maandag precies 75 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd.

In de Centrale Bibliotheek Den Haag werd zondag een herdenkingsbijeenkomst gehouden met sprekers uit zowel de Joodse als de Roma- en Sintigemeenschap. Aansluitend volgde een wandeling naar het Rabbijn Maarsenplein, waar toespraken werden gehouden en bloemen werden gelegd bij het Joods Monument.

Onthulling tijdelijk Holocaustmonument

Na de herdenking werd het tijdelijk monument 'Levenslicht' onthuld bij de Nieuwe Kerk. Dat monument is een gedeelte van een groot 'Levenslicht'-monument, ontworpen door kunstenaar en geboren Nieuwkoper Daan Roosegaarde. Het complete monument werd anderhalve week geleden onthuld in Rotterdam. Dat monument heeft een diameter van 20 meter en bestaat uit 104.000 lichtgevende, blauwe herdenkingsstenen, gelijk aan het aantal slachtoffers dat uit Nederland werd gedeporteerd. Na de onthulling in Rotterdam zijn de stenen verdeeld over 170 Nederlandse gemeenten die het in hun gemeente tentoon zullen stellen, waaronder dus in Den Haag en in zo'n twintig andere gemeenten in onze regio.

Om de paar seconden worden de stenen belicht en vervolgens doven ze weer uit, als een ademhaling | Foto: Richard Mulder

Het monument blijft tot 2 februari te zien op verschillende locaties in de stad. Op 26 januari van 16.00 tot 22.00 uur bij Tuin van de Nieuwe Kerk. Maandag 27 januari van 11.00 tot 22.00 uur op het Plein in de Vondelstraat. Op 28 en 29 januari bij de Jan van Nassauschool. Op 30 en 31 januari in het Atrium aan het Spui en tot slot op 1 en 2 februari bij het Oranjehotel.

Het monument bij de Nieuwe Kerk in Den Haag | Foto: Omroep West

Excuses van Nederlandse regering

Tijdens de herdenking in Amsterdam eerder vandaag, bood premier Mark Rutte namens de Nederlandse regering zijn excuses aan voor de houding van de regering ten aanzien van de Holocaust. 'Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten', aldus Rutte die vindt dat de regering destijds tekort is geschoten 'toen een groep landgenoten onder een moorddadig regime apart werd gezet, buitengesloten en ontmenselijkt.'