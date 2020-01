Lerarentekort groeit sneller dan gedacht: 'Kabinet moet onorthodoxe maatregelen nemen'

Het tekort aan leraren groeit sneller dan het kabinet tot voor kort dacht. Volgens de wethouders van onderwijs kan in de vier grote steden de kwaliteit van het onderwijs in hun stad niet meer worden gegarandeerd. De noodmaatregelen die het kabinet vorige maand aankondigde, zetten volgens de onderwijswethouders geen zoden aan de dijk. Daarin staat dat de steden elk één miljoen euro per jaar extra krijgen.

Juist in het primair onderwijs in de grote steden zitten veel kinderen met een leerachterstand. Daar is de behoefte het grootst, maar gaat de leegloop van leerkrachten het snelst . Dat heeft onder meer te maken met de toelage voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs in de Randstad, waar het leven nou eenmaal duurder is. Maar de collega's in het primair onderwijs die toch al minder verdienen, krijgen ook die Randstad-toelage niet. Veel leerkrachten stappen dan ook over.

Grotere klassen, meer onbevoegden en vierdaagse lesweek

Voorlopig moeten de scholen voor de korte termijn vergaande noodmaatregelen nemen. Maandagmiddag presenteren de grote steden die aan de minister. Dit houdt in dat klassen waarschijnlijk worden vergroot, er meer onbevoegde krachten voor de klas komen en de onderwijstijd wordt verkort, bijvoorbeeld door een vierdaagse lesweek in te voeren.

