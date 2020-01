Tegen de voedselverspilling: 'Vroeger ging tostibrood de prullenbak in, nu maken we croutons'

Arna werkt als kok in de horeca en wordt iedere dag geconfronteerd met de hoeveelheid eten die wordt weggegooid. Toen ze een foto onder ogen kreeg van een man die in zijn tuin een koelkast had staan, viel bij haar het kwartje. De man deelde op die manier eten met de buurt. Dat wilde Arna ook bereiken, maar een koelkast vullen met eten, dat doe je niet zomaar.

Want zodra voedsel voor consumptie voor derden is, komen er talloze regels bij kijken. Het gedoneerde eten komt in speciale bakjes die geseald worden. Een etiket met vermelding van ingrediënten en allergenen mag niet ontbreken. Kortom een reuze-organisatie omdat goed te laten draaien.

Donateurs gezocht

Het project loopt nu drie maanden. 'In elke koelkast worden dagelijks zeker drie maaltijden gezet, dus het gaat best goed’, legt Arna uit. Wel is de stichting op zoek naar donateurs. ‘We zoeken bijvoorbeeld cateraars of instellingen zoals verzorgingshuizen waar we maaltijden kunnen ophalen.'

‘Je moet je bewust zijn van wat je weggooit’, weet ook Leidenaar Stefan Verboom. Hij deed met zijn Brownies&downieS mee aan de Rabo Food Waste Challenge. In die periode werd de hoeveelheid weggegooid voedsel fors verminderd.

Tostibrood in de prullenbak

Door een andere manier van werken werd in het restaurant, waar mensen met een verstandelijke beperking werken, 64 procent minder eten weggegooid. 'In de drukte van de lunch werden vroeger de kontjes van het tostibrood in de prullenbak gegooid. Nu maken we er croutons van.'

'Over alles wat we weggooiden werd opeens nagedacht.' Op de prullenbakken kwam een pamflet met uitleg over voedselverspilling. En daarbij de oproep: is wat je nu weggooit echt niet meer bruikbaar? Een voorbeeld daarvan zijn de appelschillen. 'Vroeger belandden die in de afvalbak, nu worden ze in de limonade verwerkt.'

Meer weten over voedselverspilling en hoe dit tegen te gaan. Luister vanmiddag tussen 18.00 en 19.00 naar Studio Haagsche Bluf. Met als gasten Arna van der Sloot, Stefan Verboom en Lolkje de Vries van het Voedingscentrum.