Advocaat wil zaak-Orlando Boldewijn achter gesloten deuren, rechtbank wijst verzoek af

De 29-jarige verdachte wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangeklaagd voor mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen. Hij zou het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer in het water hebben zien liggen, maar geen hulp hebben geboden.

De officier van justitie is het niet eens met het verzoek van de advocaat om de rechtszaak achter gesloten deuren te voeren en noemt openbaarheid 'fundamenteel'. 'Er is geen enkele verdachte die het fijn vindt om zich in een openbare zaal te verantwoorden, maar het moet wel gebeuren.'

De rechtbank heeft het verzoek van de advocaat besproken, maar besloot dat de zaak niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden. 'Openbaarheid is een groot goed in Nederland', oordeelde de rechtbank na een korte schorsing.

Verdrinking

Het lichaam van Orlando Boldewijn werd in februari 2018 gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was op dat moment al meer dan een week vermist. De tiener kwam na een date niet meer thuis. Volgens het OM is de doodsoorzaak nooit vastgesteld, maar de officier van justitie zegt uit te gaan van verdrinking.

Roy B. kwam bij de politie in beeld na de tip van een anonieme beller. 'Meneer B. heeft het gedaan', zei de beller. Daarna werd besloten om het huis en het bootje van Roy B. vol te hangen met afluisterapparatuur, schetste de officier van justitie maandagochtend.

De Hagenaar werd uiteindelijk in april 2018 aangehouden. En volgens het OM heeft hij tot op de dag van vandaag altijd hetzelfde verhaal verteld. Maar volgens de officier van justitie heeft de verdachte Orlando 'de kans ontnomen om voor zijn leven te vechten.'

De zaak kan waarschijnlijk in mei of juni van dit jaar inhoudelijk worden behandeld. Al zullen er niet op alle vragen antwoorden komen, voorspelt de officier van justitie. De nabestaanden hebben al aangegeven dan gebruik te willen gaan maken van hun spreekrecht.