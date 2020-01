'Orlando Boldewijn lag in het water met zijn armen in de lucht, opeens was hij weg'

'Toen hij naar buiten keek, zag hij op ongeveer vijftien meter afstand Orlando met zijn armen in de lucht in het water. Opeens was Orlando weg.' Zo omschrijft de officier van justitie een van de verklaringen van Roy B., de 29-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. De tiener werd twee jaar geleden dood gevonden in het water in Den Haag Ypenburg.

B. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangeklaagd voor mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen. Hij zou het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer vlak bij zijn woonboot in het koude water hebben zien liggen, maar geen hulp hebben geboden.

'De verdachte verklaart dat hij in bed lag op zijn woonbootje en dat hij een hoop geschreeuw hoorde', vertelde de officier van justitie maandagochtend tijdens een eerste pro-formazitting. Nadat hij Orlando die nacht niet meer zag, is B. weer gaan slapen. 'De verdachte ging nog buiten kijken, maar zag hem niet meer. Hij wilde gaan helpen, maar het was al te laat. Hij sloeg helemaal dicht en heeft niets gedaan.'

Wel of niet openbaar

De advocaat van Roy B. wil dat de zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. 'Mijn cliënt is kwetsbaar, zwakbegaafd en lijdt aan PTSS', vertelde advocaat Katja Logtenberg tegen de rechter. Ook zou haar cliënt worden bedreigd.

De officier van justitie liet weten het niet eens te zijn met het verzoek van de advocaat om de rechtszaak achter gesloten deuren te voeren en noemt openbaarheid 'fundamenteel'. 'Er is geen enkele verdachte die het fijn vindt om zich in een openbare zaal te verantwoorden, maar het moet wel gebeuren.'

De rechtbank heeft het verzoek van advocaat Logtenberg nog besproken, maar besloot dat de zaak niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden. 'Openbaarheid is een groot goed in Nederland', oordeelde de rechtbank na een korte schorsing. Roy B. was maandagochtend zelf niet aanwezig.

Verdrinking

Het lichaam van Orlando Boldewijn werd in februari 2018 gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was op dat moment al meer dan een week vermist. De tiener kwam na een date met de verdachte niet meer thuis. Volgens het OM is de doodsoorzaak nooit vastgesteld. De officier van justitie zegt dat verdrinking voor de hand ligt. 'Maar dat kan op basis van de sectie niet met zekerheid worden vastgesteld.'

Roy B., die inmiddels van Den Haag naar Noord-Brabant is verhuisd, kwam bij de politie in beeld na de tip van een anonieme beller. 'Meneer B. heeft het gedaan', zei de beller. Daarna werd besloten om het huis en het bootje van Roy B. vol te hangen met afluisterapparatuur, schetste de officier van justitie maandagochtend.

De Hagenaar werd uiteindelijk in april 2018 aangehouden. De officier van justitie zegt dat hij tot op de dag van vandaag altijd hetzelfde verhaal heeft verteld. Maar volgens het OM heeft de verdachte Orlando 'de kans ontnomen om voor zijn leven te vechten.'

De officier van justitie trekt op basis van aanvullend onderzoek de conclusie dat Roy B. het leven van Orlando wellicht had kunnen redden, als hij hulp had verleend of 112 had gebeld. 'Het is niet zeker dat hij het had overleefd en het is ook goed denkbaar dat er bij een geslaagde reanimatie vanwege zuurstofgebrek in de hersenen restschade zou zijn opgetreden', zei hij. 'Maar dat doet voor het verwijt aan de verdachte niet ter zake.'

Inhoudelijke behandeling

De zaak kan waarschijnlijk in mei of juni van dit jaar inhoudelijk worden behandeld. Al zullen er niet op alle vragen antwoorden komen, voorspelt de officier van justitie. 'Dat is een onbevredigende, maar onontkoombare conclusie.'

De rechtbank wil dat er tijdens de zitting een deskundige wordt gehoord en dat er een tijdlijn van de avond van de verdwijning wordt gemaakt. Verder hebben de nabestaanden al aangegeven gebruik te willen maken van hun spreekrecht.

Zware dag

Voor de familie van Orlando Boldewijn is het maandag een zware dag. 'De moeder zag er erg tegenop om naar de zitting te komen', zegt Sébas Diekstra, advocaat van de familie. 'Ze is dankbaar voor de steun die zij van familie en vrienden krijgt tijdens dit moeilijke proces.'

De rechter vindt dat verdachte Roy B. bij het proces tegen hem aanwezig moet zijn om verantwoording af te leggen. De moeder van Orlando vindt dat terecht. Diekstra: 'Desnoods door hem met een bevel tot medebrenging door de politie op te laten halen.'

LEES OOK: Alles over de zaak-Orlando Boldewijn: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten'